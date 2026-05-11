La Liga
"Auf den Spuren von Lennart Karl" - Sami Khedira stichelt gegen Barca-Star Lamine Yamal
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
El Clasico: Real Madrid wird zerlegt! Fans finden es "wunderschön"
Videoclip • 01:40 Min
Lamine Yamal fällt beim Clasico mit einem besonderen Outfit auf. TV-Experte Sami Khedira kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.
Am Sonntagabend sicherte sich der FC Barcelona mit einem 2:0-Sieg gegen Real Madrid die spanische Meisterschaft. Superstar Lamine Yamal konnte für die Katalanen nicht mitwirken, plagt er sich doch aktuell mit einer Verletzung herum.
Im Camp Nou zugegen war der 18-Jährige aber natürlich dennoch – und das modisch durchaus auffallend. In der 18. Minute, nach Barcelonas zweitem Tor durch Ferran Torres, blendeten TV-Kameras den Offensivspieler auf der Tribüne ein.
Der trockene Kommentar von "DAZN"-Experte Sami Khedira: "Lamine Yamal gefällt's. Outfitmäßig auf den Spuren von Lennart Karl."
Der spanische Nationalspieler trug einen pinken Hoodie, kombiniert mit einer auffälligen grauen Tasche.
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Kontroverse um Outfit von Lennart Karl
Der Hintergrund: Bayern-Youngster Karl hatte zuletzt mit einem seiner Outfits für mächtig Schlagzeilen gesorgt. Beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid, was Karl ebenfalls verletzt verpasste, saß er gänzlich in Pink gekleidet auf der Tribüne – und zeigte sich später auch so auf dem Platz.
Das vom Verein zur Unterstützung ausgegebene Motto "Alle in Rot" hatte er weit verfehlt, später setzte es Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß.
Yamal, der seit April mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hat, zeigte sich derweil aber deutlich weniger grell gekleidet als der Bayern-Profi.
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