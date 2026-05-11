Lamine Yamal fällt beim Clasico mit einem besonderen Outfit auf. TV-Experte Sami Khedira kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Am Sonntagabend sicherte sich der FC Barcelona mit einem 2:0-Sieg gegen Real Madrid die spanische Meisterschaft. Superstar Lamine Yamal konnte für die Katalanen nicht mitwirken, plagt er sich doch aktuell mit einer Verletzung herum.

Im Camp Nou zugegen war der 18-Jährige aber natürlich dennoch – und das modisch durchaus auffallend. In der 18. Minute, nach Barcelonas zweitem Tor durch Ferran Torres, blendeten TV-Kameras den Offensivspieler auf der Tribüne ein.

Der trockene Kommentar von "DAZN"-Experte Sami Khedira: "Lamine Yamal gefällt's. Outfitmäßig auf den Spuren von Lennart Karl."

Der spanische Nationalspieler trug einen pinken Hoodie, kombiniert mit einer auffälligen grauen Tasche.