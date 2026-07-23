Fußball
FC Barcelona: Hansi Flick muss länger auf Barca-Star Frenkie de Jong verzichten
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:05 Min
Frenkie de Jong steht dem FC Barcelona vorerst nicht zur Verfügung. Der Niederländer verletzte sich während der WM und unterschätzte die Schwere offenbar.
Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona werden länger auf Mittelfeldspieler Frenkie de Jong verzichten müssen. Wie der spanische Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte, zog sich der Niederländer bei der WM in Nordamerika einen Innenbandriss im rechten Knie zu.
Laut Pressemitteilung soll der Genesungsverlauf "in den kommenden Wochen weiter überwacht" werden. Zur genauen Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.
Wie de Jong selbst bei Instagram schrieb, habe er sich die Verletzung bei der WM zugezogen. Zunächst habe es nach einer kleineren Blessur ausgesehen, weshalb er weitergespielt habe. Nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko (2:3 i.E.) kehrte der 29-Jährige nach Barcelona zurück. Dort hätten, so de Jong, weitere Untersuchungen ergeben, dass die Verletzung "ernster ist als zunächst festgestellt", eine Operation sei jedoch nicht notwendig.
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