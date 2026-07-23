FC Barcelona: Karim Adeyemi ist jetzt ein "Culer" - Klub veröffentlicht kurzen Clip

Der Transfer von Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist perfekt. Die Katalanen stellen ihn mit einem kurzen Clip vor.

Um zu verkünden, was längst kein Geheimnis mehr war, genügte dem FC Barcelona ein 15-sekündiger Videoclip: Karim Adeyemi läuft dabei über die Ramblas in der katalanischen Metropole, mit einem Fingerschnippen bringt er das Leben um sich herum zum Stillstand, nimmt einem Passanten einen Barca-Schal ab, schnippt wieder und läuft weiter, dann taucht der Schriftzug "Adeyemi Ès Culer" auf - Adeyemi, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund noch ein Jahr gelaufen wäre, ist jetzt ein Spieler des FC Barcelona.

Adeyemi hatte sich zuvor in Dortmund von seinen Teamkollegen verabschiedet. "Es ist ein schwerer Abschied, weil ich diesen Verein sehr ins Herz geschlossen habe", sagte er ein einem Video, das der BVB am Abend veröffentlichte: "Aber ich glaube, das ist der Fußball. Ich hoffe nur, dass wir im Guten auseinandergehen und wir uns wiedersehen - irgendwann."

Adeyemi erhält beim spanischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Zuvor hatten sich die Katalanen Medienberichten zufolge mit Borussia Dortmund auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt. Weitere neun Millionen Euro könnte Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu kommt angeblich eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf in Höhe von 35 Prozent. Bei Barca trifft Adeyemi erneut auf Hansi Flick, der ihm am 5. September 2021 zum ersten von bisher elf Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft verhalf.