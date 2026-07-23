Fußball
Luka Modric verlängert seinen Vertrag bei der AC Mailand
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
RB Leipzig: Trainer Demichelis über Klopp-Kontakt
Videoclip • 01:44 Min
Mit 40 Jahren hat Routinier Luka Modric immer noch nicht genug. Der Kroate wird weiterhin für die AC Mailand auflaufen.
Der kroatische Nationalspieler Luka Modric wird auch in der kommenden Saison für die AC Mailand auflaufen.
Wie der italienische Traditionsklub am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt gab, unterzeichnete der 40-jährige Mittelfeldstratege einen Einjahresvertrag beim Tabellenfünften der vergangenen Serie-A-Saison.
"Seit seiner Ankunft hat Luka als Schlüsselfigur im Mittelfeld der Rossoneri seine Erfahrung und Qualität mit Demut und großer Leidenschaft in den Dienst der Mannschaft gestellt – auf und neben dem Platz", hieß es in der Mitteilung.
Oldie auch bei der AC Mailand immer noch Stammspieler
Modrić war im vergangenen Sommer von Real Madrid, mit denen er sechsmal die Champions League gewinnen konnte, zur AC Mailand gewechselt.
In seiner Debütsaison kam er 37 Mal für die AC Mailand zum Einsatz. Dabei gelangen dem FIFA-Weltfußballer von 2018 zwei Treffer und drei Vorlagen.
Bei der Weltmeisterschaft führte er die kroatische Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld, schied jedoch bereits im Sechzehntelfinale gegen Portugal (1:2) aus.
Mehr News zur Serie A
Sommer verlässt Inter - Gerüchte um neuen Klub
Fußball
Doch nicht Glasner: AC Mailand hat einen neuen Trainer
Fußball
Beben bei Milan: Führungsetage und Trainer Allegri entlassen
Serie A
Derby-Chaos in Turin: Juve-Ultras stellen Ultimatum
Serie A: Juventus Turin und AC Mailand verpassen die Königsklasse
Serie A: Turin-Derby wegen Sicherheitsbedenken später angepfiffen