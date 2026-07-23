Luka Modric verlängert seinen Vertrag bei der AC Mailand

Mit 40 Jahren hat Routinier Luka Modric immer noch nicht genug. Der Kroate wird weiterhin für die AC Mailand auflaufen.

Der kroatische Nationalspieler Luka Modric wird auch in der kommenden Saison für die AC Mailand auflaufen.

Wie der italienische Traditionsklub am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt gab, unterzeichnete der 40-jährige Mittelfeldstratege einen Einjahresvertrag beim Tabellenfünften der vergangenen Serie-A-Saison.

"Seit seiner Ankunft hat Luka als Schlüsselfigur im Mittelfeld der Rossoneri seine Erfahrung und Qualität mit Demut und großer Leidenschaft in den Dienst der Mannschaft gestellt – auf und neben dem Platz", hieß es in der Mitteilung.