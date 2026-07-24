Fußball
Karim Adeyemi: Warum der BVB-Bankdrücker für den FC Barcelona ein Glücksfall werden könnte
Veröffentlicht:von Martin Jahns
ran Fußball
Borussia Dortmund: Offiziell bestätigt - Adeyemi wechselt zum FC Barcelona
Videoclip • 01:32 Min
Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona kam für viele aus dem Nichts. Doch obwohl Adeyemi beim BVB zuletzt nur noch als Einwechselspieler kam und für die WM nicht einmal nominiert war, könnte er für Barca ein Glücksgriff zur rechten Zeit werden. Denn bei den Katalanen drohen schon wieder neue Finanzsorgen.
Der FC Barcelona wird doch nicht etwa wieder zum Chaos-Klub?
Eigentlich hatte Barca-Präsident Joan Laporta angekündigt, dass der Transfer von Karim Adeyemi am Mittwoch offiziell verkündet werden würde. Doch statt der frohen Kunde hörten Barca-Fans am Mittwoch: nichts. Wie das spanische Portal "Sport" berichtet, musste die Adeyemi-Vorstellung auf Donnerstag verschoben werden. Es seien doch noch letzte Transferdetails zu klären.
Zuvor hatte sich der Deal bereits um mehr als eine Woche verzögert, weil laut spanischen Medienberichten bürokratische Hürden bei der Finanzierung der Sommertransfers aus dem Weg geräumt werden mussten.
Unschöne Erinnerungen an die Hängepartien des FC Barcelona in den vergangenen Jahren wurden wach. Da konnte Barca unter anderem die aus der Bundesliga kommenden Robert Lewandowski und Dani Olmo wegen der spanischen Financial-Fair-Play-Regelungen zunächst nicht registrieren. Olmo musste gar eine halbe Saison aussetzen.
Bei Adeyemi droht dieses Szenario wohl nicht – auch, weil Barca für eine Transferoffensive in diesem Sommer eine Anleihe von nicht weniger als 210 Millionen Euro genommen hat. Doch auf den Klub kommt ein herausforderndes Jahr 2027 zu. Genau deshalb könnte der Adeyemi-Deal zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Move für die Katalanen sein.
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Karim Adeyemi: Edel-Joker für Barcas überspielte Weltstars
Denn: Adeyemi ist ein Wunschspieler von Trainer Hansi Flick. Der machte ihn einst im September 2021 als Bundestrainer zum deutschen Nationalspieler und schwärmte: "Karim ist enorm schnell und perfekt im direkten Spiel, ein fantastischer Stürmer". Der 24-Jährige Adeyemi bringt enormes Tempo mit und kann auf beiden Flügeln, aber auch zentral im Angriff eingesetzt werden.
Auch wenn es im Konkurrenzkampf auf den Flügeln gegen Lamine Yamal, Raphinha und den weiteren Neuzugang Anthony Gordon für Adeyemi nicht zum Stammplatz reichen dürfte, winken ihm als Edel-Backup reichlich Spielminuten.
Yamal kommt aus einer langen Saison inklusive fünf Wochen WM, bei der er phasenweise einen überspielten Eindruck machte. Und auch Raphinha auf der linken Seite hatte zuletzt nach seiner langen Verletzungspause noch nicht zu alter Topform finden können.
Selbst im Sturmzentrum wäre Adeyemi ein Kandidat, sollte Barca bei Atletico Madrid nicht Wunschspieler Julian Alvarez als Lewandowski-Nachfolger loseisen können. Zumal auch Ferran Torres in sein letztes Vertragsjahr geht und dessen Zukunft noch ungewiss ist.
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Karim Adeyemi: Leistungssprung für schmales Geld?
Dazu kommt der verhältnismäßig günstige Preis: Mit kolportierten 22 Millionen Euro plus bis zu neun Millionen Euro möglichen Bonuszahlungen ist Adeyemi für einen noch jungen Spieler mit der beträchtlichen Champions-League-Erfahrung von 48 Einsätzen nach der durchwachsenen BVB-Zeit ein Schnäppchen.
Auch, weil sein Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausgelaufen wäre. Zum Vergleich: Der englische WM-Durchstarter Gordon von Newcastle United kostete Barca wohl 80 Millionen Euro.
Bei Barca scheint man außerdem daran zu glauben, dass Adeyemis Entwicklung noch nicht am Ende ist. Er wäre nicht der erste BVB-Abgang nach der Klopp-Ära, der erst danach sein volles Potenzial ausschöpft. Spaniens WM-Held Mikel Merino, Stürmer Alexander Isak oder Weltfußballer Ousmane Dembele lassen grüßen.
Zudem könnte Adeyemi mit seinem kolportierten Fünf-Jahresvertrag und seiner Vielseitigkeit für Barca ein solider, aber günstiger Baustein für eine ungewisse Zukunft werden. Denn finanziell ist der Klub längst nicht in sicherem Fahrwasser.
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Barca-Verstärkung für eine ungewisse Zukunft
Weil im Camp-Nou-Neubau 2027 Arbeiten am Dach anstehen, muss das Team wieder für längere Zeit ins kleinere Olympiastadion umziehen. Es drohen ein weiteres Mal schwere Einbrüche der Ticket- und VIP-Logen-Erlöse.
Zudem soll der neue Kredit über 210 Millionen Euro über künftige TV-Einnahmen zurückgezahlt werden. Das Geld, das Barca jetzt für Transfers ausgibt, sind also die fehlenden Einnahmen von morgen. Rating-Agenturen wie Morningstar DBRS setzten ihre Bewertung des Klubs bereits von "positiv" auf "stabil" herab. Probleme mit der Spielerregistrierung in der Zukunft? Nicht ausgeschlossen.
Gerade deshalb spiegelt der Adeyemi‑Deal ziemlich genau wider, was Barca in seiner aktuellen Lage braucht: keinen teuren Star, sondern einen entwicklungsfähigen Tempospieler, der Flicks Pressing‑ und Umschaltidee trägt, den Kader breiter macht und im besten Fall sportlichen Mehrwert schafft – statt den Klub noch tiefer ins Chaos zu stürzen.
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