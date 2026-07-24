DFB-Team: Auf welche Spieler könnte Jürgen Klopp bei seinen ersten Länderspielen setzen?

ran Fußball WM 2026: Klopp nicht allein? Kemme überrascht mit DFB-Vorschlag Videoclip • 03:25 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Bundestrainer. Doch auf wen könnte er setzen? ran wirft einen Blick in die Glaskugel.

Yann Bisseck (Innenverteidiger, Inter Mailand) Bereits vor der WM war Yann Bisseck ein heißer Kandidat für den DFB-Kader, doch er verlor das Duell gegen Malick Thiaw von Newcastle United und verfolgte das Debakel von zu Hause aus. Bisseck ist ein geschätzter Teil der Defensive des italienischen Double-Siegers Inter Mailand und steht mit 25 Jahren noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Klopp steht nachweislich auf robuste und intelligente Innenverteidiger, zumal Nico Schlotterbeck wohl bei Klopps Debüt noch nicht fit sein wird.

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Tom Bischof (Zentrales Mittelfeld, FC Bayern München) Genauso geht es Tom Bischof, auch er hat den WM-Zug vor seiner Abfahrt knapp verpasst. Geht seine Entwicklung weiter wie in den vergangenen beiden Jahren, dann führt am Profi des FC Bayern München bald kein Weg mehr vorbei. Bischof kann sowohl im Zentrum als auch als Linksverteidiger agieren, mit Polyvalenz hilft er der Nationalelf. Klopp dürfte ihm mit seiner Idee des gnadenlosen Gegenpressings entgegenkommen - vor allem, da auch Vincent Kompany beim Rekordmeister ähnlich spielen lässt.

Kevin Schade (Außenstürmer, FC Brentford) Der Name Kevin Schade fiel oft, als es darum ging, dass sich Nagelsmann deutsche Legionäre nicht vor Ort anschaue. Dabei hätte der Ex-Bundestrainer in Brentford einen agilen, temporeichen und torgefährlichen Außenbahnstürmer gesehen. Klopp, der nicht nur in England einen außergewöhnlichen Ruf genießt und sich dort bestens auskennt, dürfte wissen, was Schades Qualitäten sind. Qualitäten, die er durchaus auch in der Nationalmannschaft einbringen kann.

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Anton Stach (Zentrales Mittelfeld, Leeds United) Auch der Name Anton Stach schwebt in Deutschland eher unter ferner liefen. Der Sohn von ran-Kommentatoren-Legende Matthias Stach ist in England einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Premier League - zumindest gemessen daran, dass er beim Abstiegskandidaten Leeds United spielt. Stach ist nicht nur zweikampf- und passstark, sondern hat auch einen ordentlichen Distanzschuss. Neben drei Assists erzielte er auch fünf Tore, alle aus der Ferne.

Nicolo Tresoldi (Mittelstürmer, FC Brügge) Der torgefährlichste Deutsche, der nicht mit zur WM gefahren ist, ist Nicolo Tresoldi. Der Angreifer, der bei Hannover 96 ausgebildet wurde, wäre eine weitere Facette von Klopps DFB-Team. Der 13-malige Torschütze der belgischen Liga in der vergangenen Saison ist ein waschechter "Neuner". Ein weiterer Faktor dürfte die zweite Nationalität Tresoldis sein. Der Vater des Brügge-Spielers ist Italiener, er wäre somit auch für die Squadra Azzurra spielberechtigt. Die würde Tresoldi nur allzu gerne für sich reklamieren. Über seine Mutter könnte er auch für Argentinien auflaufen. Umso mehr stünde Klopp unter Zeitdruck, ihm eine Chance aufzuzeigen.

Kennet Eichhorn (Zentrales Mittelfeld, Bayer 04 Leverkusen) Kennet Eichhorn ist das wohl größte Juwel, das der deutsche Fußball aktuell hat. Der 16-Jährige wurde im Sommer von halb Europa gejagt, bekommen hat ihn Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself ist bekannt dafür, ein Sprungbrett ins oberste Regal Europas zu sein, Florian Wirtz und Kai Havertz waren die letzten Beispiele. Freilich, Eichhorn braucht noch eine ganze Menge Zeit. Aber man sah bereits im letzten Halbjahr bei Hertha BSC in der 2. Liga, dass er für sein Alter unglaublich weit ist. WM 2026: Alle Informationen zum großen WM-Finale in New York

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