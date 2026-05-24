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La Liga: Wie geht es mit Marc-Andre ter Stegen nach dem Abstieg des FC Girona weiter?
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Nagelsmann bremst trotz Glückwünschen die Hoffnung von ter Stegen
Videoclip • 01:06 Min
Der derzeit verletzte Torhüter Marc-Andre ter Stegen muss zum ersten Mal in seiner Karriere absteigen. Wie es mit dem 44-maligen Nationalspieler weitergeht, ist völlig offen.
Eine verkorkste Saison ist für Torhüter Marc-Andre ter Stegen mit dem ersten Abstieg seiner Profikarriere geendet. Der 44-malige Nationalspieler, der seit einigen Jahren vom Verletzungspech verfolgt ist, erlebte am Samstagnachmittag tatenlos, dass der FC Girona durch das Remis gegen den FC Elche (1:1) am letzten Spieltag in Spaniens La Liga den Klassenerhalt verpasste. Die Zukunft des deutschen Keepers ist offen.
Im Winter hatte sich ter Stegen leihweise dem FC Girona angeschlossen, um Spielpraxis für die erhoffte Teilnahme an der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada zu sammeln. Der 34-Jährige kam dort aber nur zu zwei Einsätzen im Januar, ehe er eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitt und sich einer weiteren Operation unterziehen musste.
Ter Stegen hat in Barcelona noch einen Vertrag bis 2028
Beim FC Barcelona besitzt ter Stegen noch einen Vertrag bis 2028. Die Katalanen von Trainer Hansi Flick, bei denen der deutsche Torhüter zu den Topverdienern gehören soll, planen wohl nicht mehr mit ihm. Die Zeitung "Mundo Deportivo" bezeichnete ter Stegen bereits als "heiße Kartoffel" für Barcelona. Im Verein gehe man davon aus, hieß es, dass es nicht einfach werde, einen Abnehmer für ter Stegen zu finden.
Vor seiner Leihe nach Girona war der frühere Gladbacher aufgrund einer Rückenverletzung fast die gesamte Hinrunde in Barcelona außen vor gewesen. Davor hatte ihn ein Patellasehnenriss über ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Durch die Verletzungen platzte auch ter Stegens Hoffnung, zur WM im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) zu fahren.
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