Real Madrid gewinnt wildes Stadtderby gegen Atletico

"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus

Real Madrid hat ein wildes Stadtderby gegen Atlético gewonnen und bleibt dem Tabellenführer FC Barcelona auf den Fersen. Atletico traf traumhaft, Real Madrid tobte nach einem umstrittenen Platzverweis.

Der Champions-League-Viertelfinalgegner von Bayern München siegte im Derbi madrileno mit 3:2 (0:1), der Rückstand auf das von Hansi Flick trainierte Barca beträgt bei neun ausstehenden Spieltagen in La Liga weiter vier Punkte.

Ein gewohnt defensiv und destruktiv eingestelltes Atlético ging durch den Treffer des früheren Leipzigers Ademola Lookman (33.) schmeichelhaft in Führung, Rekordmeister Real mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung hatte bis zum Seitenwechsel praktisch auf ein Tor gespielt.

Die Treffer der Blancos fielen dann nach der Pause: Vinicius Junior per Foulelfmeter (52.) und Federico Valverde, der einen kapitalen Abwehrfehler ausnutzte (55.), drehten Spiel vor 77.964 Zuschauern im Bernabéu.

Die Partie nahm aber nun erst richtig Fahrt auf. Der eingewechselte Nahuel Molina (66.) glich mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel aus, ehe erneut Vinicius Junior (72.) die Königlichen wieder in Führung brachte.

Kurz darauf wurde der Uruguayer Valverde nach einem Foul mit Rot vom Platz gestellt (77.). Eine harte Entscheidung, die bei den Heimfans und bei Real-Trainer Alvaro Arbeloa für großen Unmut sorgte. Real brachte den Sieg über die Zeit.

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