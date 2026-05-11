Niko Kovac wird von Usern schon angezählt - dann kommt die Wende!

So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga für die Saison 2026/2027?

Aktuell sind im Tabellenkeller der 2. Liga sowie im Aufstiegsrennen der 3. Liga viele Vereine in der Verlosung für die zwei Extra-Spiele im Mai.

Aus dem Unterhaus stehen die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg in der gefährlichen Zone. Schlusslicht Preußen Münster ist hingegen seit dem 33. Spieltag nicht mehr zu retten.

In der 3. Liga liegen der VfL Osnabrück und Energie Cottbus aktuell auf den Aufstiegsplätzen, die Niedersachsen sind allerdings schon sicher aufgestiegen. Dahinter folgen der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Mindestens eines der vier Teams wird keinen Platz in den Top drei bekommen. Auf Rang fünf lauert aber auch Hansa Rostock noch auf seine Chance.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.