Fußball
Real Madrid: Ex-DFB-Star soll wohl Assistent von Jose Mourinho werden
Veröffentlicht:von ran.de
taff
Nach seiner Fußballkarriere: Sami Khedira ist jetzt Café-Besitzer
Videoclip • 02:47 Min • Ab 12
Der frühere Real-Star Sami Khedira soll laut spanischen Medienberichten vor einer Rückkehr nach Madrid stehen.
Sami Khedira winkt wohl eine Rückkehr zu seinem früheren Klub Real Madrid. Laut "AS" soll Jose Mourinho seinen früheren Real-Schützling als Co-Trainer haben wollen.
Demnach soll es zuletzt schon Gespräche zwischen dem portugiesischen Star-Coach und Khedira gegeben haben, denn Mourinho wolle unbedingt einen ehemaligen Real-Profi in seinem Trainerstab haben.
Zuletzt war für diese Rolle des Co-Trainers mit Real-Erfahrung der frühere Profi Pepe im Gespräch, doch diese Spur soll kalt sein.
Khedira bislang noch ohne Trainer-Erfahrung
Der 39-jährige Khedira verfügt bislang über keinerlei Trainer-Erfahrung und ist aktuell neben seiner Tätigkeit als TV-Experte als Berater des Managements bei Ex-Klub VfB Stuttgart tätig.
Von den Schwaben wechselte der gebürtige Stuttgarter im Jahr 2010 auch zu Real Madrid, wo er damals unter Mourinho trainierte. Bis zu seinem Abgang im Jahr 2015 bestritt der Sechser 161 Pflichtspiele für die "Königlichen" (neun Tore) und gewann mit den Spaniern unter anderem je ein Mal die Champions League und den nationalen Meistertitel.
Während seiner Zeit in Madrid feierte Khedira 2014 auch den größten Erfolg seiner Karriere mit dem WM-Titel im DFB-Trikot bei der Endrunde in Brasilien.
Mehr News zu La Liga
Barça geht juristisch gegen Real-Boss Pérez vor
La Liga
Transfer-Schikane: Real schnappt Barca wohl Star weg
Real Madrid: Rückkehr von Startrainer Jose Mourinho bestätigt - Vertrag bis 2029
La Liga
Kommentar: Real muss sich ein Beispiel an Bayern nehmen
Fußball
Atletico verspottet Real: Alvarez-Angebot nur ein strategischer Move?
Fußball
Dicke Ablöse: Wechsel von Mourinho zu Real perfekt