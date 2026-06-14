Nach seiner Fußballkarriere: Sami Khedira ist jetzt Café-Besitzer

Der frühere Real-Star Sami Khedira soll laut spanischen Medienberichten vor einer Rückkehr nach Madrid stehen.

Sami Khedira winkt wohl eine Rückkehr zu seinem früheren Klub Real Madrid. Laut "AS" soll Jose Mourinho seinen früheren Real-Schützling als Co-Trainer haben wollen.

Demnach soll es zuletzt schon Gespräche zwischen dem portugiesischen Star-Coach und Khedira gegeben haben, denn Mourinho wolle unbedingt einen ehemaligen Real-Profi in seinem Trainerstab haben.

Zuletzt war für diese Rolle des Co-Trainers mit Real-Erfahrung der frühere Profi Pepe im Gespräch, doch diese Spur soll kalt sein.