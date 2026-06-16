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Real Madrid: Rüdiger verlängert um ein weiters Jahr
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:17 Min
Antonio Rüdiger verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid. Der deutsche Nationalspieler nimmt dafür allerdings eine ordentliche Gehaltskürzung
Bei der Fußball-WM ist Antonio Rüdiger in der deutschen Nationalmannschaft nur noch zweite Wahl - bei Real Madrid allerdings bleibt er das Fundament der Abwehr. Der spanische Rekordmeister verkündete am Dienstag die Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrages mit dem 33-Jährigen um ein Jahr bis 2027 in einem schmucklosen Dreizeiler.
Auf Instagram schreibt der 33-Jährige: "Leute haben mich nach meinen Verletzungen abgeschrieben, aber das hat mich nur noch mehr motiviert." Das Team habe zwar gerade eine schwere Zeit, aber genau das motiviere ihn weiter in Madrid zu bleiben. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Herausforderungen liebe – sie sind mein Antrieb", erklärte der Innenverteidiger.
Real war in einem chaotischen Saisonfinale mit acht Punkten Rückstand auf Meister FC Barcelona Tabellenzweiter geworden. In der Champions League scheiterte das Star-Ensemble im Viertelfinale spektakulär an Bayern München. Zur neuen Saison kehrt José Mourinho als Trainer zurück.
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Rüdiger wechselte 2022 ablösefrei von Chelsea zum spanischen Rekordmeister und gewann mit den "Königlichen" unter anderem eine Champions League und eine spanische Meisterschaft.
Laut Berichten der "Mundo Deportivo" wird das Gehalt des deutschen Nationalspielers mit der Verlängerung halbiert. Zuvor sei er mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen einer der Top-Verdiener bei Real Madrid gewesen sein. Zwar hat Rüdiger in der vergangenen Saison wegen Verletzungen nur 18 Ligaspiele absolviert, aber war er fit, dann war er auch gesetzt.
Anders sieht es bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aus: Rüdiger, 83-maliger Nationalspieler, ist beim DFB-Team erster Ersatz für die Stamm-Innenverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck. Gegen Curacao zum WM-Auftakt wurde er in der 73. Minute eingewechselt.
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