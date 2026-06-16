Real Madrid: Rüdiger verlängert um ein weiters Jahr

Antonio Rüdiger verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid. Der deutsche Nationalspieler nimmt dafür allerdings eine ordentliche Gehaltskürzung

Bei der Fußball-WM ist Antonio Rüdiger in der deutschen Nationalmannschaft nur noch zweite Wahl - bei Real Madrid allerdings bleibt er das Fundament der Abwehr. Der spanische Rekordmeister verkündete am Dienstag die Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrages mit dem 33-Jährigen um ein Jahr bis 2027 in einem schmucklosen Dreizeiler.

Auf Instagram schreibt der 33-Jährige: "Leute haben mich nach meinen Verletzungen abgeschrieben, aber das hat mich nur noch mehr motiviert." Das Team habe zwar gerade eine schwere Zeit, aber genau das motiviere ihn weiter in Madrid zu bleiben. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Herausforderungen liebe – sie sind mein Antrieb", erklärte der Innenverteidiger.

Real war in einem chaotischen Saisonfinale mit acht Punkten Rückstand auf Meister FC Barcelona Tabellenzweiter geworden. In der Champions League scheiterte das Star-Ensemble im Viertelfinale spektakulär an Bayern München. Zur neuen Saison kehrt José Mourinho als Trainer zurück.