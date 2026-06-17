Real Madrid verpflichtet Man-City-Star - ablösefreier Transfercoup

Nach Cucurella holt Real Madrid nun einen nächsten Spieler aus der Premier League in die spanische Landeshauptstadt.

Der Portugiese wechselt ablösefrei von Manchester City zu Spaniens Rekordmeister, bei dem er einen Kontrakt bis Sommer 2028 erhält.

Real Madrid rüstet unter Trainer-Rückkehrer José Mourinho weiter auf. Nach der Vertragsverlängerung mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger gaben die "Königlichen" am Mittwoch auch den Transfer von Bernardo Silva bekannt.

Real Madrid: Bernardo Silva wechselt ablösefrei

Silva spielte seit 2017 für die Citizens, sein Vertrag läuft zum Monatsende aus. In der abgelaufenen Saison war der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler Kapitän der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola. Wettbewerbsübergreifend kam der Portugiese auf 52 Einsätze und acht Scorerpunkte für die „Skyblues". Insgesamt bestritt Silva 460 Pflichtspiele für City und gewann unter anderem die Champions League und sechs englische Meisterschaften.

Silva ist der zweite Neuzugang der Madrilenen. Am Montag hatte Real bereits Cucurella vom FC Chelsea verpflichtet, laut Medienberichten soll die Ablösesumme für den Verteidiger knapp 60 Millionen Euro betragen. Starcoach Mourinho kehrt nach 13 Jahren zu den Königlichen zurück, mit Real war er 2012 Meister und 2013 Pokalsieger geworden.

Mit Portugal steigt Silva außerdem am Mittwoch in der Gruppe K gegen die DR Kongo ins WM-Turnier ein.

Auch interessant: Deutschland vs. Elfenbeinküste live: Die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams