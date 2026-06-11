Fußball
Real Madrid: Rückkehr von Startrainer Jose Mourinho bestätigt - Vertrag bis 2029
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 05:23 Min
Startrainer Jose Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück. Die Spanier haben den Deal rund um den 63-Jährigen nun auch offiziell bestätigt.
Real Madrid hat die Rückkehr von Trainer José Mourinho offiziell bestätigt.
Demnach erhält der Portugiese einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, seinen Dienst tritt "The Special One" mit Beginn der Saisonvorbereitung am 13. Juli an.
Die Verpflichtung Mourinhos war ein Wahlversprechen von Florentino Pérez, der am Sonntag als Präsident der Königlichen im Amt bestätigt wurde.
Benfica Lissabon erhält 15 Millionen Euro Ablöse
Bereits am Dienstagabend hatte Mourinho bisheriger Klub Benfica Lissabon den Abgang des 63-Jährigen für 15 Millionen Euro Ablöse nach Madrid verkündet.
Mourinho hatte den Rekordsieger der Champions League bereits von 2010 bis 2013 trainiert, damals gewann er je einmal die spanische Meisterschaft, den Pokal und den nationalen Supercup.
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