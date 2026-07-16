ran Fußball WM 2026: Emotionen pur! Siegtorschütze Martinez zu Tränen gerührt Videoclip • 02:35 Min Link kopieren Teilen

Um den TSV 1860 München kehrt weiter keine Ruhe ein. Jetzt hat sich der Verein von seinem bisherigen Ausrüster getrennt und ein 2024 gegründetes Startup als Nachfolger vorgestellt. Immerhin dürfen die Löwen weiter in ihrem Stadion spielen.

Es gibt weiterhin ordentlich Bewegung um den TSV 1860 München. Jetzt ist offiziell: Der Verein wird seine Heimspiele auch in der Regionalliga Bayern im Grünwalder Stadion austragen. 1860 München: Ticket-Ärger nach Zwangsabstieg - 8000 Dauerkarten wohl wertlos Zudem haben sich die "Löwen" von ihrem bisherigen Ausrüster "Joma" getrennt. In den nächsten drei Jahren wird das Münchner Unternehmen "Societas" der Hauptausrüster des Vereins.

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1860 München stellt neuen Ausrüster Societas vor Kurzzeitig war unklar, ob 1860 weiter im Grünwalder Stadion spielen kann. Der Grund: Bisher war die KGaA der Mieter des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße auf. Diese ist nun insolvent und wird in der kommenden Saison keine Mannschaft mehr stellen. Der e.V. übertrug das Spielrecht stattdessen der neu gegründeten "TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH." Nun haben die Stadt München und diese GmbH einen Überlassungsvertrag geschlossen, welche es dem Verein ermöglicht, weiter in ihrem bisherigen Stadion zu spielen. Überraschend war hingegen die plötzliche Trennung der "Löwen" mit ihrem bisherigen Trikotsponsor "Joma." Als Nachfolger stellte der Klub das Münchener Unternehmen "Societas" vor, dass in den vergangenen zwei Jahren bereits für die e.V.-Trikots verantwortlich war. Als klassischer Ausrüster ist das 2024 gegründeten Startup bisher noch nicht aufgetreten. Der gemeinsame Vertrag soll dennoch direkt drei Jahre laufen.

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