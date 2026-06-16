Regionalliga Bayern
1860 München: Was macht der Sohn von Phil Collins bei den "Löwen"?
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Beim Trainingsauftakt der "Löwen" an der Grünwalder Straße fehlten einige bekannte Namen aus der Vorsaison, da noch neue Verträge für die Regionalliga ausgehandelt werden müssen. Dafür war aber ein neuer prominenter Name vor Ort.
Mit 24 Feldspielern und drei Torhütern begann der TSV 1860 München vor rund 300 Fans die Vorbereitung für die kommende Saison im Amateurfußball.
Mirt dabei auch Matthew Collins, der Sohn des britischen Musikers Phil Collins, der ein Probetraining absolvierte.
Der Mittelfeldspieler steht beim österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg unter Vertrag.
Ob der 21-Jährige bei den "Löwen" einen Vertrag erhält, ist aber noch unklar.
Der gebürtige Schweizer, der auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, spielte früher unter anderem in der U19 von Hannover 96.
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