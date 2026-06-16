Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Regionalliga Bayern

1860 München: Was macht der Sohn von Phil Collins bei den "Löwen"?

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

Rudi Völler will für 1860 München spenden - zieht Julian Nagelsmann nach?

Videoclip • 01:34 Min

Beim Trainingsauftakt der "Löwen" an der Grünwalder Straße fehlten einige bekannte Namen aus der Vorsaison, da noch neue Verträge für die Regionalliga ausgehandelt werden müssen. Dafür war aber ein neuer prominenter Name vor Ort.

Mit 24 Feldspielern und drei Torhütern begann der TSV 1860 München vor rund 300 Fans die Vorbereitung für die kommende Saison im Amateurfußball.

Mirt dabei auch Matthew Collins, der Sohn des britischen Musikers Phil Collins, der ein Probetraining absolvierte.

Der Mittelfeldspieler steht beim österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg unter Vertrag.

Ob der 21-Jährige bei den "Löwen" einen Vertrag erhält, ist aber noch unklar.

Der gebürtige Schweizer, der auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, spielte früher unter anderem in der U19 von Hannover 96.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Felix Nmecha nach WM-Auftakt bei Europas Topklubs begehrt

Mehr Fußball-News:

- Anzeige -
- Anzeige -