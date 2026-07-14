TSV 1860 München: Farben-Fauxpas von Ismaik-Firma - Kritik an neuem Trikot

:newstime Ex-Nationalspieler kritisiert Nationalelf Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei den Löwen kehrt keine Ruhe ein. Ein neues Trikot im Fanshop des TSV 1860 München sorgt aktuell für Aufsehen.

Die Merchandising GmbH des TSV 1860 München hat mit einer mindestens unüblichen Farbwahl für das neue Torwart-Trikot in der kommenden Saison in Augen vieler Löwen-Fans einen schweren Fauxpas begangen. Im offiziellen Fanshop, der von Investor Hasan Ismaik betrieben wird, bietet das Shirt in unterschiedlichen Rot-Tönen an - ausgerechnet der Farbe von Stadtrivale FC Bayern München - an. Die Löwen spielen sonst bekanntlich in blau und weiß.

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Ismaik-Sprecher: "Natürlich nicht rot" Gegenüber dem Portal "Absolut Sechzig" dementierte ein Sprecher der Merchandising GmbH die Vorwürfe seitens der Sechziger Fanszene. "Das Trikot ist Lachsrosa und natürlich nicht rot", gab der Ismaik-Vertreter an. Ob das Statement den Ärger der Anhänger besänftigen kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist dagegen, dass sich mit der Episode ein turbulenter Sommer bei den Münchnern fortsetzt.

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Turbulenter 1860-Sommer 1860 war nach dem gekündigten Darlehensvertrag mit Investor Ismaik aus der 3. Liga in die Regionalliga Bayern zwangsabgestiegen, woraufhin der e.V. die Kooperation mit der Firma von Ismaik aufgekündigt hatte. Vor rund zwei Wochen hatte die KGaA, in der unter anderem die erste Mannschaft organisiert ist, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, nachdem keine Einigung mit Ismaik über die Übernahme von dessen Anteilen an der KGaA durch den e.V. gelungen war. Die Zukunft der Fußballsparte ist weiterhin fraglich, da die neu gegründete Spielbetriebsgesellschaft derzeit noch keine Spieler unter Vertrag genommen hat, die Löwen aber bis spätestens 21. Juli ihre Erstrundenpartie im Landespokal absolvieren müssen. TSV 1860 München: Ticket-Ärger nach Zwangsabstieg - 8000 Dauerkarten wertlos!

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