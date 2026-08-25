Fußball
1860 München vs. 1882 Landsberg live im TV und kostenlosen Joyn-Stream: alle Infos zum Regionalliga-Match
Aktualisiert:von ran.de
17:30 SAT.1 Bayern
TSV 1860 München: Fans sammeln über 270.000 Euro für Trikotwerbung
Videoclip • 33 Sek • Ab 12
Der TSV 1860 München möchte nach den ersten beiden Saisonsiegen gegen Landsberg nachlegen. ran liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel.
Der TSV 1860 muss nach dem Insolvenzverfahren und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in der Regionalliga antreten. Nach einigen Tagen Schockstarre hat sich bei den Löwen eine Aufbruchstimmung breitgemacht.
Die Löwen starteten mit einem 2:2-Remis in Schweinfurt und kamen auch zu Hause nicht über ein 2:2 gegen Augsburg II hinaus. Mit den beiden Auswärtssiegen in Memmingen und Aubstadt haben die Löwen jedoch den Sprung auf Platz sechs geschafft.
Hier kostenlos streamen: Das Regionalliga-Duell zwischen Landsberg und 1860 München am 18. August ab 19 Uhr auf Joyn
Nun geht es für den TSV 1860 darum, den ersten Heim-Dreier zu holen und den Anschluss nach oben zu halten. Landsberg ist als Tabellen-17. noch sieglos und folgerichtig in der Underdog-Rolle.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball
Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream
205 MinBald verfügbar
Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball
Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream
205 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball
3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball
3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball
3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball
3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream
120 Min
1860 München vs. TSV 1882 Landsberg: Die wichtigsten Informationen
Begegnung: TSV 1860 München vs. 1882 Landsberg
Wettbewerb: Regionalliga Bayern (5. Spieltag)
Anpfiff: Samstag, 30. August, 15 Uhr
Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße
Regionalliga Bayern: Läuft die Partie 1860 München und Landsberg im TV?
Nein, das Duell zwischen dem TSV 1860 München und 1882 Landsberg läuft nicht live im linearen TV.
Regionalliga Bayern: Wo gibt es einen Livestream zu 1860 München vs. 1882 Landsberg?
Das Regionalliga-Spiel wird von br24Sport und in der ARD-Mediathek gestreamt. Der ARD-Stream lässt sich zudem kostenfrei auf Joyn aufrufen.
Regionalliga Bayern: Wo finde ich einen Liveticker zu 1860 München vs. Landsberg?
1860 München emfpängt 1882 Landsberg: Alle Infos zur Übertragung im Überblick
Begegnung: 1860 München vs. 1882 Landsberg
Wettbewerb: Regionalliga Bayern, 5. Spieltag
Anpfiff: Samstag, 30. August, 15 Uhr
Free-TV: /
Livestream: Joyn, ARD Mediathek, BR24 Sport
Auch interessant: 3. Liga: Alle Infos zum Saisonstart - Aufstiegsfavoriten, VAR, TV-Übertragung, Joyn-Livestream
Dir gefallen ran-News?
Weitere Fußball-News
Champions League
Mega-Comeback in CL-Quali: LASK wirft Celtic raus
Bundesliga
Kommentar: Eberl-Verlängerung ist verdient, aber ...
Bundesliga
FC Bayern verlängert Verträge mit Eberl und Dreesen
2. Bundesliga
Torhüter Grabara verlässt VfL Wolfsburg und geht nach Turin
Bundesliga
Fix: Nkunku kehrt per Leihe nach Leipzig zurück
Fußball
Flick erklärt: Das hat Adeyemi Rashford voraus