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1860 München vs. 1882 Landsberg live im TV und kostenlosen Joyn-Stream: alle Infos zum Regionalliga-Match

Aktualisiert:

von ran.de

17:30 SAT.1 Bayern

TSV 1860 München: Fans sammeln über 270.000 Euro für Trikotwerbung

Videoclip • 33 Sek • Ab 12

Der TSV 1860 München möchte nach den ersten beiden Saisonsiegen gegen Landsberg nachlegen. ran liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Der TSV 1860 muss nach dem Insolvenzverfahren und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in der Regionalliga antreten. Nach einigen Tagen Schockstarre hat sich bei den Löwen eine Aufbruchstimmung breitgemacht.

Die Löwen starteten mit einem 2:2-Remis in Schweinfurt und kamen auch zu Hause nicht über ein 2:2 gegen Augsburg II hinaus. Mit den beiden Auswärtssiegen in Memmingen und Aubstadt haben die Löwen jedoch den Sprung auf Platz sechs geschafft.

Nun geht es für den TSV 1860 darum, den ersten Heim-Dreier zu holen und den Anschluss nach oben zu halten. Landsberg ist als Tabellen-17. noch sieglos und folgerichtig in der Underdog-Rolle.

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1860 München vs. TSV 1882 Landsberg: Die wichtigsten Informationen

  • Begegnung: TSV 1860 München vs. 1882 Landsberg

  • Wettbewerb: Regionalliga Bayern (5. Spieltag)

  • Anpfiff: Samstag, 30. August, 15 Uhr

  • Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße

Regionalliga Bayern: Läuft die Partie 1860 München und Landsberg im TV?

Nein, das Duell zwischen dem TSV 1860 München und 1882 Landsberg läuft nicht live im linearen TV.

Regionalliga Bayern: Wo gibt es einen Livestream zu 1860 München vs. 1882 Landsberg?

Das Regionalliga-Spiel wird von br24Sport und in der ARD-Mediathek gestreamt. Der ARD-Stream lässt sich zudem kostenfrei auf Joyn aufrufen.

Regionalliga Bayern: Wo finde ich einen Liveticker zu 1860 München vs. Landsberg?

Einen Liveticker gibt es wie gewohnt unter ran.joyn.de.

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1860 München emfpängt 1882 Landsberg: Alle Infos zur Übertragung im Überblick

Auch interessant: 3. Liga: Alle Infos zum Saisonstart - Aufstiegsfavoriten, VAR, TV-Übertragung, Joyn-Livestream

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