Der TSV 1860 München möchte nach den ersten beiden Saisonsiegen gegen Landsberg nachlegen. ran liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel.

Der TSV 1860 muss nach dem Insolvenzverfahren und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in der Regionalliga antreten. Nach einigen Tagen Schockstarre hat sich bei den Löwen eine Aufbruchstimmung breitgemacht.

Die Löwen starteten mit einem 2:2-Remis in Schweinfurt und kamen auch zu Hause nicht über ein 2:2 gegen Augsburg II hinaus. Mit den beiden Auswärtssiegen in Memmingen und Aubstadt haben die Löwen jedoch den Sprung auf Platz sechs geschafft.

Nun geht es für den TSV 1860 darum, den ersten Heim-Dreier zu holen und den Anschluss nach oben zu halten. Landsberg ist als Tabellen-17. noch sieglos und folgerichtig in der Underdog-Rolle.