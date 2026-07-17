TSV 1860 München: Dafür steht das Kürzel "FA" im Logo

ran Fußball 1860 München: Neues Logo spaltet die Fans Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Am auffälligsten am neuen alten Logo von 1860 München sind zwei Buchstaben. Aber wofür stehen sie?

Das geänderte Logo des TSV 1860 München ist das wohl markanteste Zeichen dafür, dass bei den "Löwen" seit dem Zwangsabstieg im Juni kaum noch etwas so ist, wie es vorher war. Jetzt müssen sich die Fans also auch daran gewöhnen, dass es keinen Löwen mehr im Wappen gibt. Viele von ihnen dürften sich aber auch gewundert haben, wofür das Kürzel "FA" steht, das das Logo ziert.

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1860 München: Kürzel "FA" steht für Fußballabteilung Die Auflösung: Das Kürzel steht für die Fußballabteilung des Vereins. Nach Informationen des "BR" hat der TSV 1860 München das FA-Logo schon beim Bayerischen Fußballverband für die kommende Saison in der Regionalliga eingereicht. Die Spiellizenz beim Münchner Traditionsklub war nach dem Lizenzentzug und dem Zwangsabstieg von der Firma des Investors Hasan Ismaik auf den Stammverein übergegangen, der die Kooperation mit dem Jordanier beendet hat. Dem aber gehören nach wie vor die Merchandising-Rechte des Vereins - unter anderem auch das traditionelle Logo der Sechziger. Zwar hat der e.V. auch die Rechte des Logos, darf dieses allerdings nicht für kommerzielle Zwecke nutzen, wie beispielsweise Trikotverkäufe.

Stammverein kramt traditionsreiches Trikot hervor Aus der Not machte der Stammverein daher eine Tugend – und besann sich auf ein über 100 Jahre altes Trikot, das der Verein schon von 1899 bis 1911 gebenutzt hatte. Darauf zu sehen sind die Ziffern "1860" und eben auch das Kürzel "FA" für Fußballabteilung.

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