In der Relegation zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga haben die Zweitligisten SC Paderborn und SpVgg Greuther Fürth jeweils im Rückspiel Heimrecht. Aber warum?

Die Relegation sorgt zum Ende der Spielzeit noch einmal für richtig Spannung.

Während der SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg den Aufstieg in die Bundesliga schaffen will, hofft die SpVgg Greuther Fürth gegen Drittligist Rot-Weiss Essen auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Dabei haben sowohl Paderborn als auch die Fürther einen großen Vorteil, denn sie tragen ihre Rückspiele jeweils im heimischen Stadion aus.

Doch warum ist das so?