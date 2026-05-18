Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation zur 2. Bundesliga: Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth im Free-TV, Ticker und im kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
Niko Kovac wird von Usern schon angezählt - dann kommt die Wende!
Videoclip • 02:21 Min
So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.
Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga für die Saison 2026/2027?
In der Zweitliga-Relegation treffen die SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen aufeinander.
Aus der 3. Liga steigen der VfL Osnabrück und Cottbus direkt in Liga zwei auf und Rot-Weiss Essen muss noch in der Relegation um den Aufstieg kämpfen.
Im direkten Abstiegsduell mit Fortuna Düsseldorf feierte die SpVgg Greuther Fürth einen sensationellen 3:0-Erfolg, der auch in der Höhe so nötig war, um sich noch an der Fortuna vorbei auf den Relegationsplatz zu schieben. Um ein Haar hätte sich die SpVgg sogar noch direkt gerettet. Ein vierter Treffer wurde wegen Millimeter-Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt.
Da das Team mit der kürzeren Erholungspause das Rückspiel im heimischen Stadion austragen darf, findet das Hinspiel in Essen statt.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.
Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth: Wann ist Anstoß der Zweitliga-Relegation?
Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth
Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga, Hinspiel
Datum: Freitag, 22. Mai 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)
Läuft die Zweitliga-Relegation live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung.
Wer zeigt das Hinspiel der Zweitliga-Relegation Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth: Wo gibt es einen Livestream der Zweitliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Zweitliga-Relegation: Wo gibt's einen Liveticker zu Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen.
Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Hinspiel Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth:
Rot-Weiss Essen vs. SpVgg Greuther Fürth
Datum und Uhrzeit: 22. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Uwe Koschinat (RWE), Heiko Vogel (SpVgg Greuther Fürth)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.