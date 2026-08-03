Der deutsche Teammanager Tonda Eckert vom englischen Fußball-Zweitligisten FC Southampton hat nach den aufsehenerregenden Spionage-Vorwürfen Einblicke in sein Seelenleben gegeben.

"Die Welle war riesig. Darauf wird man nicht vorbereitet. Ich bin kaum in Sozialen Netzwerken aktiv, was in dieser Situation hilfreich war. Trotzdem fanden Menschen Wege, mir Drohungen zukommen zu lassen", sagte der 33-Jährige im kicker-Interview: "Ich möchte nicht auf Details eingehen, nur so viel: Mir wurde empfohlen, nicht mehr selbst zu fahren, sondern hinten im Auto zu sitzen. Das war sehr schwierig."

Die Spionage-Affäre war im Mai aufgedeckt worden, als ein Klubmitarbeiter von Southampton dabei beobachtet wurde, wie er das Training des FC Middlesbrough vor dem Halbfinalduell in den Championship-Playoffs ausspionierte.

Southampton wurde daraufhin von den Spielen um den Aufstieg ausgeschlossen. Eckert übernahm die Verantwortung, nun ermittelt der englische Fußballverband FA gegen ihn, die Klubführung setzt dennoch weiter auf den gebürtigen Berliner.