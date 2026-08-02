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Obwohl es schon längere Zeit Einigkeit über einen Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid geben soll, ist der Deal noch nicht offiziell bestätigt worden. Laut einem Medienbericht ist ein Rechtsstreit der Grund dafür.

Der angeblich angestrebte Transfer von Yan Diomande von RB Leipzig zu Real Madrid ist immer noch nicht offiziell bestätigt worden. Zwar wurde schon vor einiger Zeit von einer angeblich erzielten Einigung zwischen den Klubs berichtet, doch noch immer ist offensichtlich nicht klar, wo die sportliche Zukunft des 19-jährigen Ivorers liegt. Yan Diomande: Vom No Name zum Rekordtransfer von Real Madrid? Der steile Aufstieg des Leipziger Shootingstars Wie nun die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, soll dies auch mit einem Rechtsstreit rund um den Nationalspieler zusammenhängen, der zuletzt auch bei der WM 2026 starke Leistungen zeigte.

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Rechtsstreit zwischen dem alten und neuen Berater Demzufolge gibt es einen Rechtsstreit zwischen der alten und neuen Berater-Agentur von Diomande. Die frühere Agentur Diomandes, "Maxidel" vom ivorischen Ex-Nationalspieler Max Gradel, hat dem Bericht nach bei der FIFA offizielle Beschwerde wegen Vertragsbruchs eingereicht. Die bisherigen Verhandlungen mit Real hat hingegen die neue Agentur "Roc Nation" mit Gründer Jay-Z geführt. Nun kümmern sich längst Anwälte um den Fall und auch die FIFA prüft die Angelegenheit, wie es im Bericht heißt. Wegen diesem offenen Rechtsstreit der Berater kann sich der Wechsel Diomandes weiterhin verzögern. Solange die Angelegenheit nicht geklärt ist, kann nämlich die FIFA die Eintragung ins Transfersystem (ITC) bis zur endgültigen Einigung der Streitparteien verweigern.

Unrechtsmäßige Provisionen? Berater-Zoff betrifft auch Real und Leipzig Auch die beiden involvierten Klubs Real Madrid und RB Leipzig betrifft der Rechtsstreit und kann finanzielle Folgen haben. Zahlt ein Klub nämlich einem nicht rechtsmäßig zuständigen Berater eine Provision, drohen dem Klub empfindliche Strafen. Dem Bericht nach spricht Real ausschließlich mit "Roc Nation" und eben RB Leipzig bei den Verhandlungen rund um Diomande. Diese Agentur vertritt mit Vinicius Junior und Endrick zudem weitere Stars der Madrilenen.

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