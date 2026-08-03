Trotz eines Treffers von Florian Wirtz hat der FC Liverpool die erste Niederlage unter seinem neuen Trainer Andoni Iraola kassiert.

Im Rahmen ihrer Tour durch die USA unterlagen die Reds im Soldier Field von Chicago nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit Premier-League-Rivale Leeds United 2:4 (2:0). Die Mannschaft von Daniel Farke erzielte ihre vier Treffer in der letzten halben Stunde.

Wirtz hatte nach einer Hereingabe von Jeremie Frimong die Führung von Liverpool durch Luke Chamers (7.) zunächst ausgebaut (40.). Für den deutschen Nationalspieler Wirtz war es der erste Einsatz nach der WM. In der zweiten Halbzeit gelang Leeds durch Brenden Aaronson (60.), Dominic Calvert-Lewin (71., 85.) und Sean Longstaff ein spektakuläres Comeback.

Neben Wirtz bekamen auch Alexander Isak und Ryan Gravenberch ihren ersten Einsatz in der Vorbereitung. "Ich finde, sie haben es wirklich gut gemacht", lobte Iraola. "Florian und Alex hatten ein einfacheres oder besseres Spiel, weil sie in der ersten Hälfte gespielt haben. Ryan ist das teuer zu stehen gekommen." Wirtz war nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.

"Ich glaube, wir haben viel gelernt. Natürlich ist das nicht das Ergebnis, das man sich wünscht, aber ich denke, es war wahrscheinlich das lehrreichste Freundschaftsspiel, das wir bestritten haben – im positiven Sinne in der ersten Halbzeit und im negativen Sinne in der zweiten Halbzeit", sagte Iraola.