Spanien: Saragossa-Keeper rastet aus und schlägt Gegenspieler ins Gesicht

Im spanischen Zweitliga-Spiel zwischen SD Huesca und Real Saragossa geht es in der Schlussphase hoch her. Gäste-Torwart Esteban Andrada verwechselt die Sportart und lässt die Fäuste sprechen.

Torhüter Esteban Andrada von Real Saragossa hat in der zweiten spanischen Fußball-Liga für einen Eklat gesorgt.

Nach einer Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit im Derby bei SD Huesca schlug der 35-Jährige seinem Gegenspieler Jorge Pulido mit voller Wucht ins Gesicht und löste damit eine heftige Rudelbildung aus. Dem von CF Monterrey ausgeliehenen Andrada droht nun eine lange Sperre.

Was war genau passiert? Der Schiedsrichter wollte in der 98. Minute am VAR-Bildschirm eine Szene überprüfen, als Andrada auf ihn einredete.

Pulido lief auf den Torhüter zu und sagte ihm seine Meinung, woraufhin er von Andrada umgeschubst wurde. Der argentinische Keeper sah in der Folge Gelb-Rot und rastete aus.

Erst nach einigen Minuten beruhigte sich die Situation wieder. Huescas Torhüter Dani Jimenez und Saragossas Dani Tasende sahen in der Folge der Tumulte die Rote Karte.