Champions League - Vincent Kompany gesperrt: UEFA stellt "Aufpasser" für Bayern-Coach ab

ran Fußball FC Bayern: Kompany gegen PSG gesperrt! Eberl reagiert Videoclip • 06:28 Min Link kopieren Teilen

Bayern-Trainer Vincent Kompany ist für das Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Paris St. Germain gesperrt. An welche Regeln muss er sich halten und wer vertritt ihn?

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Kompany gegen PSG gesperrt - UEFA-Regeln klären auf Wie aber läuft das Hinspiel gegen den Titelverteidiger der Königsklasse für Kompany überhaupt ab? In Artikel 69 des UEFA-Disziplinarreglements ist verankert, wie der 40-Jährige sich vor und während des Spiels zu verhalten hat. Darin heißt es unter anderem: "Ein Mannschaftsleiter/Trainer oder ein anderer Mannschaftsverantwortlicher, der des Feldes verwiesen oder von der Ausübung seiner Funktion suspendiert wurde, darf sich während des Spiels nicht in der Nähe des Spielfelds oder der Mannschaftsbank (einschließlich etwaiger zusätzlicher Sitzplätze, die auf den Spielberichtsbögen für Mannschaftsverantwortliche reserviert sind) aufhalten oder direkt mit den Spielern und/oder dem technischen Stab der Mannschaft kommunizieren, wenn er das Spiel von der Tribüne aus verfolgt." Und weiter: "Darüber hinaus darf ein Mannschaftsleiter/Trainer oder ein anderer Mannschaftsfunktionär, der von der Ausübung seiner Aufgaben suspendiert ist, vor oder während des Spiels weder die Umkleidekabine noch den Tunnel betreten."

UEFA stellt "Aufpasser" für Kompany ab Kompany darf also vor und während des Spiels nicht in die Kabine, darf zur Mannschaft oder zu seinem Trainerteam während der Partie keinen Kontakt aufnehmen, kann das Spiel aber von der Tribüne aus verfolgen. Interviews vor und nach dem Spiel könnte er trotz seiner Sperre führen. Ob er dies auch machen wird, ist noch nicht bekannt. Kompany wird die Partie sehr wahrscheinlich aus einer Loge verfolgen. Um zu gewährleisten, dass der Bayern-Coach von dort aus keinen Kontakt mit der Bank aufnimmt, beispielsweise per Handy, werden UEFA-Mitarbeiter die ganze Zeit in Kompanys Nähe sein. Das berichtet die "Bild". Einsatz gegen den FC Bayern München? Paris St. Germain gibt erste Diagnose bei Vitinha bekannt Übrigens: Auf Luis Enrique wird Kompany im Hinspiel wohl nicht treffen. Eine Zeit lang schaute sich der PSG-Coach die erste Halbzeit bei Heimspielen von der Tribüne aus an - eine Taktik, die er aus dem Rugbysport übernahm. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gegen den FC Liverpool war dies jedoch nicht der Fall. Gegen die "Reds" stand der Spanier jeweils über die komplette Spielzeit an der Seitenlinie. Auch interessant: Manchester City: Pep Guardiola bringt Vincent Kompany als Nachfolger ins Gespräch Und: Champions League: Das Finale live im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker

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