ran Fußball Tah gibt zu: "Wir hatten unsere Chance" Videoclip • 02:45 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern wird auch beim Franz-Beckenbauer-Supercup 2026 mit dabei sein. Doch wer wird der Gegner der Münchner?

Im Franz-Beckenbauer-Supercup 2026 trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund (am 22. August 2026 live in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn). Es wird die erste Titel-Chance der neuen Saison sein. FC Bayern: Meisterfeier am Marienplatz live im kostenlosen Livestream Gespielt wird erneut am Wochenende der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, wodurch die beiden Supercup-Teams hier verspätet einsteigen werden.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

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Franz-Beckenbauer-Supercup: Wer überträgt die Partie? Der Franz-Beckenbauer-Supercup wird auch 2026 im Free-TV in Sat.1 sowie kostenfrei im Livestream auf ran.joyn.de und Joyn laufen.

Franz-Beckenbauer-Supercup: Wie lief das Finale zwischen Bayern und Stuttgart im Vorjahr Der FC Bayern hatte das Spiel in Stuttgart mit 2:1 gewonnen. Harry Kane brachte die Bayern in der 18. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Luis Diaz in der 77. Minute auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Jamie Leweling in der dritten Minute der Nachspielzeit kam letztlich zu spät.

Franz-Beckenbauer-Supercup: So liefen die letzten zehn Partien 2025: FC Bayern München – VfB Stuttgart (2:1)

2024: Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart (2:2, 4:3 n.E.)

2023: RB Leipzig – FC Bayern München (3:0)

2022: FC Bayern München – RB Leipzig (5:3)

2021: FC Bayern München – Borussia Dortmund (3:1)

2020: FC Bayern München – Borussia Dortmund (3:2)

2019: Borussia Dortmund – FC Bayern München (2:0)

2018: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt (5:0)

2017: FC Bayern München – Borussia Dortmund (2:2, 5:4 n.E.)

2016: FC Bayern München – Borussia Dortmund (2:0) Der FC Bayern war nur im Jahr 2024 nicht vertreten, als Double-Sieger Leverkusen gegen Vize-Meister Stuttgart nach Elfmeterschießen gewann. Die Bayern konnten bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen. Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich.

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Franz-Beckenbauer-Supercup: Wer ist der Rekordsieger des Wettbewerbs? 11 Titel: FC Bayern München (zuletzt 2025)

6 Titel: Borussia Dortmund (zuletzt 2019)

3 Titel: SV Werder Bremen (1988, 1993, 1994)

2 Titel: RB Leipzig (2022, 2023)

1 Titel: VfB Stuttgart (1992), Bayer 04 Leverkusen (2024), FC Schalke 04 (2011), VfL Wolfsburg (2015), 1. FC Kaiserslautern (1991) Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups, der mit Unterbrechungen und unter anderem Namen seit 1987 ausgetragen wird. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg 2026 aber durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken.

Wann wurde der Supercup nach Franz-Beckenbauer benannt? Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gaben im Dezember 2024 bekannt, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen wird. Das Finale 2025 zwischen Bayern und Stuttgart war demnach die Premiere. Fußball-Deutschland möchte mit der Unbenennung das Lebenswerk der am 7. Januar 2024 verstorbenen Ikone Franz Beckenbauer würdigen. Der Wettbewerb wird grundsätzlich seit 1987 ausgetragen und hieß zu Beginn offiziell DFB- und später DFL-Supercup.

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