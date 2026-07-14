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Fußball

Thomas Müller mit Vancouver Whitecaps im Pokal weiter

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Thomas Müller zieht Argentinien-Vergleich in DFB-Analyse

Videoclip • 02:39 Min

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps das Pokal-Halbfinale der Canadian Championship erreicht. Nach dem 4:1 aus dem Hinspiel genügte Vancouver mit dem 36 Jahre alten Fußball-Weltmeister von 2014 in der Startelf ein 1:1 (0:0) beim Cavalry FC.

Gewinnt Thomas Müller seinen zweiten Titel in Kanada? Ein 1:1 bei Cavalry FC reichte Müller mit den Vancouver Whitecaps, um das Halbfinale der Canadian Championship zu erreichen.

Kapitän Müller, der bei der Fußball-Weltmeisterschaft einige Einsätze als Experte bei "MagentaTV" hatte, wurde nach einer Stunde ausgewechselt, das Tor für die Whitecaps erzielte Michail Gherasimenkow in der 86. Minute.

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Thomas Müller will Titel verteidigen

Beim Hinspiel hatte Müller als Joker getroffen. Im Halbfinale, das noch nicht terminiert ist, trifft Vancouver auf CF Montreal.

Der Pokalgewinn in der vergangenen Saison war Müllers erster Titel mit dem Klub aus der Major League Soccer. Im Finale hatten die Whitecaps den Stadtrivalen Vancouver FC mit 4:2 bezwungen, der Routinier traf damals zum 2:0 und steuerte eine Vorlage zum Sieg bei.

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