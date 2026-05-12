ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Der tschechische Topklub Slavia Prag wurde nach dem Pyro-Eklat im Stadtderby gegen Sparta Prag heftig bestraft.

Rekordstrafe und Niederlage am grünen Tisch: Slavia Prag ist nach dem Pyro-Eklat beim Derby gegen Sparta Prag am Samstag vom tschechischen Fußballverband drastisch sanktioniert worden. Wie der Vorsitzende der Disziplinarkommission des tschechischen Ligaverbandes LFA Jiri Matzner am Dienstag mitteilte, wird die abgebrochene Partie mit 3:0 für Sparta gewertet. Real Madrid: Kapitäns-Revolution durch Präsident Florentino Perez geplant? Zudem wurde Slavia mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Kronen, umgerechnet rund 411.000 Euro, belegt, was laut Matzner der höchstmöglichen Strafe entspricht.

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