ran Fußball El Clasico: Real Madrid wird zerlegt! Fans finden es "wunderschön" Videoclip • 01:40 Min Link kopieren Teilen

Die Unruhen bei Real Madrid haben Konsequenzen - auch in der Frage der Vereinsführung. Laut übereinstimmenden Medienberichten stellt der spanische Rekordmeister eine seiner ältesten Traditionen infrage.

Bei Real Madrid liegen die Nerven offenbar blank. Nach dem Kabineneklat um Federico Valverde und Aurelien Tchouameni soll nun sogar mit einer eigentlich in Stein gemeißelten Tradition gebrochen werden. Bei Real ist es Usus, dass der dienstälteste Spieler des Klubs auch Kapitän ist. Medienberichten der "Marca" zufolge soll nun jedoch Präsident Florentino Perez mit dieser Tradition brechen wollen.

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