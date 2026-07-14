Von Italien nach Belgien: Yann Sommer wechselt von Inter Mailand zum belgischen Meister

Der Schweizer Yann Sommer wechselt von Inter Mailand nach Belgien. Dort wird er sich dem amtierenden Meister Club Brügge anschließen.

Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Yann Sommer hat einen neuen Verein gefunden und sich dem belgischen Fußball-Meister Club Brügge angeschlossen.

Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der ablösefreie Schweizer einen Vertrag bis 2029 - dann wäre er 40 Jahre alt. Beim Champions-League-Teilnehmer soll Sommer in die Fußstapfen von Simon Mignolet treten, der seine Karriere beendet hat.

"Keine Geschichte ist wirklich zu Ende, solange der Hunger bleibt", sagte der 37-Jährige in seinem Vorstellungsvideo im Königlichen Stadttheater in Brügge. Dazu schrieb er auf Instagram: "Ich freue mich, hier zu sein – ein neues Kapitel hat begonnen."