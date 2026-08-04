WM-Held Vozinha: Kap-Verde-Torhüter wechselt nach Chile

ran Fußball WM-Hype geht weiter! Vozinha frenetisch in Chile empfangen Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Kap-Verde-Torhüter Vozinha schließt sich dem chilenischen Hauptstadtklub CSD Colo Colo an. Nachdem die Einigung über einen Wechsel bereits seit mehreren Tagen bestand, macht der Traditionsverein den Wechsel nun offiziell.

Nachdem der 40-jährige Schlussmann Kap Verdes seine Reise mehrmals verschoben hatte, traf er schließlich am Montag unter euphorischem Jubel der Fans in Chile ein. Nach erfolgreichem Medizincheck unterschrieb er anschließend seinen Vertrag. Zuletzt wurden Gerüchte um einen Wechsel Vozinhas nach Marokko zu RS Berkane laut, die sich nicht bestätigt haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Fanliebling trifft auf Arturo Vidal Zuletzt stand der kapverdische Nationaltorhüter bei GD Chaves in der zweiten portugiesischen Liga unter Vertrag, wo er jedoch einige Male auf der Bank Platz nehmen musste. Allerdings lief sein Vertrag dort im Sommer aus. Nun trifft er bei seinem neuen Klub auf Ex-Bayernprofi Vidal. Die Chilenen erhalten mit Vozinha einen echten Fanliebling, dessen Instagram-Followerzahl nach der Weltmeisterschaft von 20.000 auf rund 29,5 Millionen anstieg.

- Anzeige -