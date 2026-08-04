ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Neuer kommt - Südkoreaner rasten völlig aus Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Die Hängepartie um die Zukunft von Marc-André ter Stegen ist beendet. Der Ex-Nationaltorwart verlässt den FC Barcelona erneut und trifft nun auf viele alte Bekannte.

Der 44-malige Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen schließt sich Ajax Amsterdam an. Wie der Klub aus der Eredivisie am Dienstag mitteilte, wechselt der 34-Jährige auf Leihbasis für eine Saison vom FC Barcelona zum niederländischen Fußball-Rekordmeister. Um FIFA-Boss zu stürzen: Verbände schmieden angeblich Bündnis gegen Infantino "Ich bin topfit und freue mich sehr, dass ich ohne Probleme auf dem Platz stehen und spielen kann. Hoffentlich kann ich in dieser Saison jedes Spiel bestreiten", sagte ter Stegen in einem vom Verein veröffentlichten Video und ergänzte: "Gemeinsam wollen wir Ajax wieder an die Spitze bringen. Es ist ein Verein mit so viel Geschichte, der Stärke ausstrahlt. Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch auf internationaler Ebene."

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Ter Stegen: Beim FC Barcelona noch Vertrag bis 2028 Er habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt und sei von mehreren Leuten überzeugt worden, ergänzte der Ex-Gladbacher, dessen Vorfahren aus den Niederlanden stammen. Ter Stegen besitzt in Barcelona noch einen Vertrag bis 2028 und hat seit 2014 insgesamt 423 Spiele für den spanischen Klub bestritten. In den vergangenen Jahren war der Torhüter jedoch immer wieder von Verletzungen gebeutelt, daher verpasste er auch die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Barca-Trainer Hansi Flick plant schon länger nicht mehr mit ter Stegen.

Ter Stegen: Wer ihn vom Wechsel überzeugte Ajax Amsterdams neuer Trainer Míchel war letzte Saison, genau wie ter Stegen selbst, noch beim FC Girona tätig und holt den Torwart nun wieder in sein Team. Zwar verletzte sich der Deutsche nach nur zwei Spielen mit Girona, doch Ajax scheint trotzdem überzeugt zu sein. "Marc hat eine herausragende Erfolgsbilanz, und seine Qualitäten sind allgemein anerkannt.Er ist eine sofortige Verstärkung für unseren Kader", erklärte Sportdirektor Jordi Cruyff, der einst auch bei Barcelona spielte: "Marc und ich kennen uns gut, und ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben schon seit geraumer Zeit daran gearbeitet, ihn zu uns zu holen, daher sind wir sehr froh, dass er seinen Vertrag unterzeichnet hat und nun loslegen kann." Erkundigungen über seinen neuen Klub holte der ehemalige Mönchengladbacher bei seinem langjährigen Barca-Teamkollegen Frenkie de Jong ein, der ihm auf den Vereinskanälen auch per Video gratulierte.

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"Ich konnte Ajax in den letzten Jahren durch Frenkies Stimmungslage ein wenig verfolgen. Er hatte hier großartige Jahre. Ich habe in den letzten Tagen viel mit ihm gesprochen. Er ist mein Ansprechpartner hier", sagte ter Stegen und ergänzte: "Es ist schön zu wissen, dass ich hier in guten Händen bin. Frenkie ist sehr ehrlich in dem, was er sagt, wie wahrscheinlich die meisten Niederländer.“

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Treffen mit alten Bekannten in Amsterdam Ter Stegen wird in der niederländischen Hauptstadt auf weitere bekannte Gesichter treffen: Zum einen den Ex-Bayern-Profi Daley Blind, mit dem er in Girona zusammenspielte und der nun zum dritten Mal bei seinem Jugendklub Ajaqx anheuerte. Zum anderen auf den Ex-Dortmunder Julian Brandt, der vor einigen Tagen ebenfalls seinen Wechsel zu Ajax bekanntgab. Er spielte mit ter Stegen mehrere Jahre zusammen für die deutsche Nationalmannschaft. Auch interessant: Mario Götze kontert Albert Riera: "Wenn er meint, dass er das so sagen muss ..."

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Ter Stegen will sich bei Ajax für DFB-Comeback empfehlen Bei ter Stegen lautet die große Frage: Wie fit ist er nach seinem Patellasehnenriss, einer Rücken-Operation und der Oberschenkelverletzung wirklich? Und kann er sich noch einmal für weitere Einsätze in der DFB-Auswahl empfehlen? Passenderweise findet das Debüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp am 24. September in Amsterdam statt. Doch daran wird ter Stegen noch nicht denken. Er will erst einmal zeigen, dass er verletzungsfrei noch immer auf höchstem Niveau spielen kann. Viel Zeit zur Eingewöhnung hat er nicht: Ajax startet bereits an diesem Sonntag die Titeljagd bei der PEC Zwolle. Ajax will nach einer verkorksten Vorsaison wieder angreifen. In der vergangenen Spielzeit belegte der 36-malige Titelträger mit 28 Punkten Rückstand auf Meister PSV Eindhoven nur knapp Rang fünf und erreichte erst in der anschließenden Playoff-Runde durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Utrecht überhaupt glücklich die Conference League. Dort trifft das Team nach dem Erfolg über Novi Sad schon am Donnerstag im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde auf den irischen Vertreter Shelbourne FC, bei einem Weiterkommen wären die Playoffs erreicht.

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