Fußball
DFB-Team: Sorge um Torhüterin Ann-Katrin Berger nach Verletzung
Veröffentlicht:von SID
Auf Joyn ansehen
Frauen-EM: Ann-Katrin Berger mit großem Appell - "Überlegt euch mal..."
Videoclip • 05:12 Min
Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat sich beim Spiel ihres Vereins Gotham FC im Concacaf Champions Cup gegen Club América Femenil eine Bauchverletzung zugezogen.
Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat bei einem internationalen Spiel ihres Vereins Gotham FC eine Bauchverletzung erlitten. Wie der Klub aus den USA am Donnerstag mitteilte, werde Berger derzeit in Mexiko von Medizinern und Mannschaftsärzten "untersucht und betreut".
Die Verletzung stammt aus dem Halbfinale des Concacaf W Champions Cup gegen Club América Femenil am Mittwoch, beim 1:4 musste sie in der Halbzeit ausgewechselt werden.
Berger musste wohl minutenlang auf dem Feld behandelt werden
Nach Medienberichten war Berger nach einem Zweikampf minutenlang auf dem Feld behandelt und dann mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Anschließend ging es für sie in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.
Berger (35) hatte zuletzt im April gegen Österreich (0:0) im Tor der deutschen Nationalmannschaft gestanden. Die nächsten Spiele des DFB-Teams in der WM-Qualifikation stehen kurz bevor: Am 5. Juni geht es in Köln gegen Norwegen, am 9. Juni in Ljubljana gegen Slowenien.
Deutschland kann die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien in Köln vorzeitig perfekt machen. Nach den Punktverlusten gegen Österreich führt Deutschland die Gruppe A4 nur noch mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an.
Mehr Fußball-News
DTM
DTM 2026 live: Das erste freie Training in Zandvoort jetzt im Free-TV, Liveticker und kostenlosen Joyn-Stream
ATP
Hamburg Open 2026 jetzt live: Tennis-Übertragung im Free-TV und Joyn-Livestream - alle Infos zum ATP-Turnier
WM
Eishockey-WM 2026: So kommt Deutschland noch ins Viertelfinale
Handball
Deutscher Meister! Magdeburg feiert nach Krimi
Bundesliga
Vier Nachzahlungen: S04 für Aufstiegshelden zur Kasse gebeten
WM
Rumms: Tuchel nimmt Topstars nicht mit zur WM