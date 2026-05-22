Jetzt offiziell
Pep Guardiola: Ende einer Ära bei Manchester City - emotionale Abschiedsworte
Aktualisiert:von Martin Volkmar
ran Fußball
Pep Guardiola und Tochter Maria mit Gänsehaut-Szene
Videoclip • 01:01 Min
Bei Manchester City endet nach dieser Saison die Ära von Pep Guardiola. Dies gab der Verein am Freitagmittag bekannt.
Nach genau zehn Jahren verlässt Pep Guardiola Manchester City, der noch ein Jahr länger laufende Vertrag wird aufgelöst.
Guardiola wird stattdessen als "globaler Botschafter" für die City Football Group tätig sein. In dieser Funktion werde er "die Vereine der Gruppe technisch beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen arbeiten", teilte der Klub mit.
"Fragt mich nicht nach den Gründen, warum ich gehe. Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es Zeit für mich ist", wird der Katalane zitiert: "Nichts ist ewig - wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für meinen FC Manchester City empfinde."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Pep Guardiola bei ManCity: Sechsmal Meister, acht Pokalsiege
Guardiola hatte bei den Citizens 2016 angeheuert und war mit dem Klub bislang sechsmal Meister geworden. Hinzu kommen drei Triumphe im FA-Cup, zuletzt am vergangenen Samstag gegen den FC Chelsea (1:0).
Fünfmal gewann der 55-Jährige mit den "Skyblues" zudem den Ligapokal, das letzte Mal ebenfalls in dieser Saison (2:0 gegen Meister FC Arsenal). Darüber hinaus holte er den Klub-Weltpokal und den UEFA-Supercup.
Den größten Triumph feierte er aber 2023 mit dem Gewinn der Champions League über Inter Mailand, was er danach und vor allem zuvor jahrelang in England sowie von 2013 bis 2016 mit dem FC Bayern München vergeblich versucht hatte.
Die Königsklasse hatte Guardiola dagegen bereits mit dem FC Barcelona 2009 und 2011 gewonnen.
Manchester City: Enzo Maresca ist der Nachfolgefavorit
Als Favorit auf die Nachfolge gilt der ehemalige Chelsea-Coach Enzo Maresca, der einst unter Guardiola als Assistent in Manchester arbeitete.
Guardiolas Abschied als Teammanager hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt.
"Wir haben gearbeitet. Wir haben gelitten. Wir haben gekämpft. Und wir haben die Dinge auf unsere eigene Art gemacht. Auf unsere Art", sagte er.
Guardiolas Vermächtnis: Titel und Rekorde
In der Rekord-Saison 2017/18 stellte sein Team die Allzeit-Rekordmarke von 100 Punkten in der Premier League auf, verbuchte 32 Siege in 38 Partien, erzielte 106 Tore und hatte am Ende den größten Vorsprung (19 Punkte) in der Geschichte der Premier League.
Danach holte er weitere Titel mit der Krönung des Triples 2022/23, doch die siebte Meisterschaft blieb ihm in dieser Spielzeit verwehrt. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag (17 Uhr) gegen Europa-League-Sieger Aston Villa steht der FC Arsenal vor City auf Rang zwei bereits als neuer Champion fest.
Die Partie wird das 593. Spiel auf der Trainerbank von City sein.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Bosse loben Guardiola: "Peps Vermächtnis ist außergewöhnlich"
Der Traditionsverein würdigte den erfolgreichsten Trainer seiner Geschichte.
"Peps Vermächtnis ist außergewöhnlich, und seine wahre Bedeutung wird erst von den Historikern von Manchester City in der Zukunft besser eingeschätzt werden können. Er hat entscheidend zu unserem Weg zur weltweiten Spitzenklasse beigetragen, und seine hohen Standards werden für unsere Spieler und Trainer der Zukunft ein Maßstab sein", sagte CEO Ferran Soriano.
Und weiter: "Wir werden Pep für immer dankbar sein und so viele unvergessliche Erinnerungen in Ehren halten. Er ist eine City-Legende ... für immer."
Und Khaldoon Al Mubarak, Vorsitzender von Manchester City, erklärte: "In den letzten zehn Jahren bildeten Ehrlichkeit und Vertrauen das Fundament, auf dem wir gemeinsam mit Pep jede Situation gemeistert haben – immer in dem Wissen, dass wir gemeinsam die richtige Lösung finden würden. Heute besteht die richtige Lösung darin, dass Pep seine Zeit als Trainer von Manchester City zu Ende bringt."
Guardiolas Schlusswort in der Mitteilung: "Es hat so verdammt viel Spaß gemacht. Ich liebe euch alle."
Mehr Fußball-News
WM
Wegen WM-Kader: Tuchel sorgt in England für riesigen Aufschrei
Bundesliga
1. FC Köln klärt Zukunft von Trainer Rene Wagner
WM
Tuchel lässt Topstars zu Hause - Spieler mit Kieferbruch dabei
Bundesliga
Relegation 2026 zur Bundesliga live: SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg im Free-TV, Liveticker und im kostenlosen Joyn-Livestream
DFB-Pokal
Neuer verpasst Pokalfinale: WM in Gefahr? Das sagt Eberl
Bundesliga
Vier Nachzahlungen: S04 für Aufstiegshelden zur Kasse gebeten