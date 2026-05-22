ran Fußball Pep Guardiola und Tochter Maria mit Gänsehaut-Szene Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Bei Manchester City endet nach dieser Saison die Ära von Pep Guardiola. Dies gab der Verein am Freitagmittag bekannt.

Nach genau zehn Jahren verlässt Pep Guardiola Manchester City, der noch ein Jahr länger laufende Vertrag wird aufgelöst. Guardiola wird stattdessen als "globaler Botschafter" für die City Football Group tätig sein. In dieser Funktion werde er "die Vereine der Gruppe technisch beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen arbeiten", teilte der Klub mit. "Fragt mich nicht nach den Gründen, warum ich gehe. Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es Zeit für mich ist", wird der Katalane zitiert: "Nichts ist ewig - wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für meinen FC Manchester City empfinde."

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Pep Guardiola bei ManCity: Sechsmal Meister, acht Pokalsiege Guardiola hatte bei den Citizens 2016 angeheuert und war mit dem Klub bislang sechsmal Meister geworden. Hinzu kommen drei Triumphe im FA-Cup, zuletzt am vergangenen Samstag gegen den FC Chelsea (1:0). Fünfmal gewann der 55-Jährige mit den "Skyblues" zudem den Ligapokal, das letzte Mal ebenfalls in dieser Saison (2:0 gegen Meister FC Arsenal). Darüber hinaus holte er den Klub-Weltpokal und den UEFA-Supercup. Den größten Triumph feierte er aber 2023 mit dem Gewinn der Champions League über Inter Mailand, was er danach und vor allem zuvor jahrelang in England sowie von 2013 bis 2016 mit dem FC Bayern München vergeblich versucht hatte. Die Königsklasse hatte Guardiola dagegen bereits mit dem FC Barcelona 2009 und 2011 gewonnen.

Manchester City: Enzo Maresca ist der Nachfolgefavorit Als Favorit auf die Nachfolge gilt der ehemalige Chelsea-Coach Enzo Maresca, der einst unter Guardiola als Assistent in Manchester arbeitete. Guardiolas Abschied als Teammanager hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt. "Wir haben gearbeitet. Wir haben gelitten. Wir haben gekämpft. Und wir haben die Dinge auf unsere eigene Art gemacht. Auf unsere Art", sagte er.

Guardiolas Vermächtnis: Titel und Rekorde In der Rekord-Saison 2017/18 stellte sein Team die Allzeit-Rekordmarke von 100 Punkten in der Premier League auf, verbuchte 32 Siege in 38 Partien, erzielte 106 Tore und hatte am Ende den größten Vorsprung (19 Punkte) in der Geschichte der Premier League. Danach holte er weitere Titel mit der Krönung des Triples 2022/23, doch die siebte Meisterschaft blieb ihm in dieser Spielzeit verwehrt. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag (17 Uhr) gegen Europa-League-Sieger Aston Villa steht der FC Arsenal vor City auf Rang zwei bereits als neuer Champion fest. Die Partie wird das 593. Spiel auf der Trainerbank von City sein.

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