DTM-Stars verraten: Darum ist sie so besonders!

Im ersten Training beim DTM-Rennwochenende in Zandvoort gibt ein Italiener mit seiner Leistung den Ton an.

In der DTM steht das zweite Rennwochenende auf dem Programm (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn). Im niederländischen Zandvoort müssen die Piloten von Freitag bis Sonntag ihr Können unter Beweis stellen.

Im ersten Training am Freitagmittag konnte der Italiener Matteo Cairoli vom Team Emil Frey Racing die mit Abstand beste Zeit setzen.

Hinter ihm landete der Deutsche Ben Dörr von Dörr Motorsport auf Rang zwei, gefolgt von Manthey-Pilot Thomas Preining aus Österreich als Drittem.

Zweitbester deutscher Fahrer war Maro Engel im Mercedes auf Rang zehn.