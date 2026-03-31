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Bosnien-Herzegowina vs. Italien: Finale der WM-Quali-Playoffs heute live im Stream und Ticker
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WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft
Videoclip • 01:46 Min
Italien kämpft gegen Bosnien-Herzegowina um eines der letzten WM-Tickets. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?
Endet für Italien heute eine peinliche Durststrecke? Die "Squadra Azzurra" möchte endlich wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.
Zuletzt zog man zweimal in den Playoffs den Kürzeren. 2018 scheiterte die stolze Fußballnation an Schweden, vier Jahre später setzte sich Nordmazedonien gegen Italien durch.
Gegen Bosnien-Herzegowina soll ein solcher Ausgang verhindert werden. In Zenica wartet auf den Weltmeister von 2006 aber wohl ein absoluter Hexenkessel.
Zudem schob Schalke-Star Edin Dzeko den Druck ganz auf die Seite der Italiener. Nach dem Sieg von Bosnien-Herzegowina gegen Wales erklärte der Altmeister: "Sie sind eine große Nation, und da sie sich für die letzten beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert haben, stehen sie unter Druck."
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.
Bosnien-Herzegowina vs. Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?
Partie: Bosnien-Herzegowina vs. Italien
Wettbewerb: WM-Playoffs (Finale)
Datum: 31. März 2026
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: Bilino Polje (Zenica)
Italien zu Gast in Bosnien: Läuft das WM-Playoff-Finale heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Bosnien-Herzegowina - Italien heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Das Match zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien kann auf DAZN gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.
Bosnien-Herzegowina gegen Italien: Wo finde ich einen Liveticker zum Playoff-Finale der WM-Quali?
Einen Liveticker für das Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien gibt es auf ran.joyn.de.
WM-Quali-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bosnien-Herzegowina gegen Italien
Begegnung: Bosnien-Herzegowina vs. Italien
Datum und Uhrzeit: 31. März; 20:45 Uhr
Trainer: Sergej Barbarez (Bosnien-Herzegowina), Gennaro Gattuso (Italien)
Free-TV: -
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de