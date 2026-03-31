Weltmeisterschaft
WM 2026 - Erkenntnisse aus Deutschland vs. Ghana: Ein Ausfall von Joshua Kimmich wäre das Horrorszenario schlechthin fürs DFB-Team
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran Fußball
DFB-Team: Nagelsmann in der Fan-Kritik! Karl wird gefeiert
Videoclip • 02:19 Min
Im Spiel gegen Ghana drängt sich ein Linksverteidiger als Alternative auf. Auf rechts ist das Gegenteil der Fall. Deshalb müsste man Joshua Kimmich eigentlich schon jetzt in Watte packen.
Genau sechs Wochen hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nun noch Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, welche 26 Spieler er am 12. Mai für die WM nominieren wird.
Beim 2:1-Sieg über Ghana in Stuttgart hatten die Nationalspieler ein letztes Mal Gelegenheit, ihn in einem Länderspiel vor der Kader-Bekanntgabe von sich zu überzeugen.
ran fasst die Erkenntnisse nach der Partie zusammen.
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Deniz Undav bringt Nagelsmann in die Bredouille
Selten zuvor war bei einem Länderspiel die Rolle des Local Hero so klar vergeben wie an diesem Montag in Stuttgart. Schon in der ersten Halbzeit hallten "Deniz-Undav"-Sprechchöre durch die Arena – da saß der so Gefeierte noch unter dem Dach der Auswechselbank. Etwa eine Stunde später ließ sich Undav dann wieder bejubeln, nachdem er kurz vor Schluss mit einem seiner typischen Tore zum deutschen Sieg getroffen hatte.
Für Nagelsmann ging damit genau das Szenario auf, das er vor dem Spiel formuliert hatte: Undav kommt rein und nutzt seine Frische, um zum Sieg-Joker zu werden. Allerdings gab sich der Bundestrainer im ARD-Interview danach sichtlich Mühe, Undav nicht allzu sehr zu loben. Stattdessen stellte er lapidar fest: "Er macht halt das, was ein Torjäger machen muss."
Er ahnte wohl schon, dass Undav auf Sicht Probleme haben könnte, sich mit der Joker-Rolle anzufreunden. Der weiß zwar um seine Aufgabe, schob aber in der ARD seine Hoffnung hinterher, dass sich die Rollen eventuell noch ändern könnten. "Eher unwahrscheinlich", hielt dem Nagelsmann entgegen. Er sieht Woltemade immer noch vor Undav.
DFB-Team: Chancenverwertung muss besser werden
Dabei war es auch der Stürmer von Newcastle United, der sich von Nagelsmann angesprochen fühlen musste, als der mit der mangelnden Chancenverwertung haderte: "Wir müssen in der ersten Halbzeit zwei, drei Tore machen. Dann wird das Spiel klarer."
Woltemade schob die Kugel schon nach wenigen Minuten statt ins Tor knapp vorbei. Zu dem fehlenden Glück kam dann auch noch Pech dazu, als er vor der Vorlage zum vermeintlichen 1:0 wahrscheinlich mit einer seiner Locken im Abseits stand.
Allerdings traf das Manko der mangelnden Chancenverwertung nicht nur auf Woltemade zu. Auch seine Kollegen in der Offensive taten sich mit der Verwertung der sich bietenden Chancen sehr schwer. Schon gegen die Schweiz gingen die DFB-Stürmer trotz der vier Tore zu verschwenderisch mit ihren Chancen um. Ein Manko, das sich gegen Ghana wiederholte – und in den entscheidenden WM-Spielen bitter bestraft werden könnte.
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Nathaniel Brown nutzt seine Chance auf der linken Abwehrseite
Dass die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit so druckvoll agierte, lag auch an Nathaniel Brown. Der Frankfurter, der anstelle von David Raum die linke Seite beackern durfte, machte einen sehr guten Eindruck.
Er schaltete sich von Beginn an die Angriffe ein und tauchte angesichts von fehlenden Aufgaben in der Defensive bald schon sehr weit vorne auf. In der Rückwärtsbewegung war sehr aufmerksam, im Zweikampfverhalten resolut.
Der 22-Jährige hat seine Chance als Alternative auf der linken Seite zweifellos genutzt.
WM 2026: Ein Ausfall von Joshua Kimmich wäre das Horrorszenario schlechthin
Von Josha Vagnoman kann man indes nicht behaupten, dass seine WM-Chancen mit dem Spiel gegen Ghana gestiegen wären. Nach einer Stunde für Angelo Stiller ins Spiel gekommen, stellte er sich nur wenig später bei der Entstehung des Ausgleichs maximal ungeschickt an.
Statt bei einem Konter der Afrikaner seinen Gegenspieler erst einmal nur zu stellen, ging er sofort mit vollem Risiko in den Zweikampf, verlor selbigen und leitete damit das Gegentor ein.
Ein Verhalten, das auch Nagelsmann kritisierte: "Das 1:1 darfst du so nicht fressen." Dass Vagnoman womöglich trotzdem mit zur WM darf, liegt daran, dass es zu Kapitän Joshua Kimmich auf rechts einfach keine besseren Alternativen gibt. Heißt aber auch: Kimmich darf bis zur WM und während der Endrunde nichts passieren. Sein Ausfall wäre das Horrorszenario schlechthin.
DFB-Team: Zu Jamal Musiala gäbe es genügend Alternativen
Ob Jamal Musiala in diesem Sommer als Nationalspieler in die USA zurückkehren wird, ist nach wie vor völlig offen. Was vor allem daran liegt, dass sein bislang letztes Spiel in den Staaten bei der Klub-WM im Sommer vergangenen Jahres mit dieser fürchterlichen Verletzung endete, die ihn bis heute beeinträchtigt.
Nagelsmann versuchte, in der Causa Musiala nach dem Spiel gegen Ghana so viel Hoffnung wie möglich zu verbreiten, betonte aber auch: "Er muss 100-prozentig gesund sein." Sollte der Bayern-Star das Rennen gegen die Zeit verlieren, wäre das aber auch kein Weltuntergang.
Denn, das haben die beiden Spiele gegen die Schweiz und gegen Ghana gezeigt, in der Offensive ist das DFB-Team so gut aufgestellt, dass ein Ausfall von Musiala zu verschmerzen wäre. Sowohl über links mit Florian Wirtz als auch über die Mitte mit Serge Gnabry und auch über rechts mit Lennart Karl, Kai Havertz oder Leroy Sane (in Bestform) dürfte genügend Kreativität in der Offensive vorahnden sein.
Gerade Wirtz glänzte gegen die Schweiz mit einer absoluten Weltklasse-Leistung. Die DFB-Offensive ist also in guten Händen.
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