Die Fußball-WM 2026 sorgte aufgrund der horrenden Ticketpreise bereits für negative Schlagzeilen. Die UEFA will für die EM 2028 hingegen einen ganz anderen Weg gehen.

Die Ticketpreise für die Spiele bei der Fußball-WM 2026 sorgten vielerorts für Entsetzen. Zwar reagierte die FIFA zwischenzeitlich und bot eine extrem limitierte Anzahl an Tickets zu reduzierten Preisen von jeweils 60 Dollar an, doch der überragende Teil der Eintrittskarten kostet drei- oder gar vierstellig.

Die Kritik, der normale Fußballfan könne sich Tickets nicht mehr leisten, war besonders hierzulande gewaltig. Zumal deutsche Fans noch bei der Heim-EM 2024 in den Genuss deutlich günstigerer Preise kamen. Und so soll es auch bei der Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland sein.

Denn verschiedenen Medienberichten zufolge plant die UEFA, die Preise im Vergleich zum Turnier vor zwei Jahren einzufrieren. So sind für die Gruppenphase der EM erneut vier Kategorien je Spiel geplant, 40 Prozent der Tickets seien demnach für die zwei günstigsten Kategorien vorgesehen.

Bei der EM in Deutschland lagen die Preise hierfür bei 30 bzw. 60 Euro. An diesen Werten wolle sich die UEFA demnach orientieren. So sollen die Tickets in der günstigsten Kategorie maximal 30 Pfund (ca. 34 Euro) kosten, für die zweite Kategorie würden demnach höchstens 60 Pfund (ca. 69 Euro) fällig.