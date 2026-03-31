Fußball-EM
EM 2028: UEFA will Ticketpreise einfrieren - Kosten günstiger als für Parkplatz bei der WM 2026
Veröffentlicht:von Chris Lugert
ran Fußball
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Videoclip • 04:22 Min
Die Fußball-WM 2026 sorgte aufgrund der horrenden Ticketpreise bereits für negative Schlagzeilen. Die UEFA will für die EM 2028 hingegen einen ganz anderen Weg gehen.
Die Ticketpreise für die Spiele bei der Fußball-WM 2026 sorgten vielerorts für Entsetzen. Zwar reagierte die FIFA zwischenzeitlich und bot eine extrem limitierte Anzahl an Tickets zu reduzierten Preisen von jeweils 60 Dollar an, doch der überragende Teil der Eintrittskarten kostet drei- oder gar vierstellig.
Die Kritik, der normale Fußballfan könne sich Tickets nicht mehr leisten, war besonders hierzulande gewaltig. Zumal deutsche Fans noch bei der Heim-EM 2024 in den Genuss deutlich günstigerer Preise kamen. Und so soll es auch bei der Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland sein.
Denn verschiedenen Medienberichten zufolge plant die UEFA, die Preise im Vergleich zum Turnier vor zwei Jahren einzufrieren. So sind für die Gruppenphase der EM erneut vier Kategorien je Spiel geplant, 40 Prozent der Tickets seien demnach für die zwei günstigsten Kategorien vorgesehen.
Bei der EM in Deutschland lagen die Preise hierfür bei 30 bzw. 60 Euro. An diesen Werten wolle sich die UEFA demnach orientieren. So sollen die Tickets in der günstigsten Kategorie maximal 30 Pfund (ca. 34 Euro) kosten, für die zweite Kategorie würden demnach höchstens 60 Pfund (ca. 69 Euro) fällig.
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EM 2028: WM-Parkplatz teurer als EM-Ticket
Über die Preise in den höheren Kategorien gibt es noch keine Informationen, 2024 lagen diese bei 150 und 200 Euro. Zum Vergleich: Allein ein Parkplatz während der WM 2026 kostet im Durchschnitt umgerechnet rund 150 Euro, im MetLife Stadium in New York müssen Zuschauer nur für Gruppenspiele sogar knapp 200 Euro für einen Parkplatz zahlen.
Damit wären die allermeisten Tickets für die Gruppenphase der EM 2028 günstiger als ein durchschnittlicher Parkplatz bei der WM. Im Gegensatz zur FIFA, die für die WM 2026 auf ein dynamisches Preissystem setzte, das die Kosten nach oben trieb, setzt die UEFA auf das bewährte Modell. Die detaillierten Preise für die nächste EM sollen im Herbst 2027 bekannt gegeben werden.
Die EM 2028 wird in insgesamt neun Stadien in England, Schottland, Wales und Irland ausgetragen. Auch Nordirland war ursprünglich als Gastgeber vorgesehen, zu hohe Kosten für die Renovierung des Casement Parks in Belfast machten diese Pläne aber zunichte.
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