RAN FUSSBALL: U21 U21: Tom Bischof angriffslustig! "Haben noch eine Rechnung offen" Videoclip • 05:21 Min Link kopieren Teilen

Im Vorfeld zum U21-EM-Qualififaktionspiel gegen Griechenland erzählt Team-Kapitän Tom Bischof im exklusiven ran-Interview von Ambitionen gegen die Griechen, wie seine Mitspieler neben dem Platz sind und warum er den WM-Traum noch nicht aufgeben hat.

2:3 verlor die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen Griechenland im Oktober. Für das Rückspiel (Heute, ab 18 Uhr live auf Joyn) hat sich das Team von Antonio Di Salvo einiges vorgenommen. Nach Niederlage gegen DFB-Team: Ghana entlässt Otto Addo Im Vorfeld des Spiels berichtete Tom Bischof im exklusiven ran-Interview von der Dynamik innerhalb des Teams, der Verbitterung gegen Griechenland und seinen WM-Hoffnungen. Das Interview führte Bent Mildner.

U21: Tom Bischof trotz Außenseiter-Rolle: "Reisen mit Selbstbewusstsein an" ran: Das Spiel gegen Griechenland steht an - ist die Favoritenrolle auf deutscher oder auf griechischer Seite? Tom Bischof: Stand jetzt natürlich auf griechischer Seite, aber ich hoffe, dass es nach dem Spiel andersrum ist. ran: Was für ein Spiel erwartest du? Bischof: Es wird ein schwieriges Spiel, das hat der Trainer auch schon gesagt. Sie haben gute Spieler und vorne eine gute Besetzung, das wird kein einfaches Spiel. Wir können trotzdem mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein anreisen und dort ein gutes Spiel machen. ran: Hast du noch eine Rechnung offen mit den Griechen? Bischof: Wir alle haben noch eine Rechnung offen. Die werden wir hoffentlich morgen dann begleichen.

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U21 - Trotz klarem Sieg gegen Nordirland: "Gegen Griechenland besser machen" ran: Nach dem Spiel gegen die Nordiren hatte Antonio di Salvo trotz des 3:0-Sieges noch Kritik. Wo hast du größten Schwächen in eurem Spiel gesehen? Bischof: Ich bin da der gleichen Meinung. Ich habe direkt nach dem Spiel auch gesagt, dass ich vor allem mit der ersten Hälfte, obwohl wir zwei Tore gemacht haben, nicht ganz zufrieden bin. Wir haben oft zu langsam gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir dann oft die Restverteidigung vernachlässigt und sind in drei, vier Konter gelaufen. Da hatten die Nordiren gute Chancen noch eins bis zwei Tore zu machen. Wir haben uns einfach nicht die Chancen herausgespielt, die wir wollten, um das Ergebnis vielleicht noch höher zu gestalten. Ich hoffe, dass wir es gegen Griechenland auf jeden Fall besser machen. ran: Wie sieht dann eigentlich so eine Videoanalyse aus? Schaut man eher zurück auf das letzte Spiel oder nach vorne auf den nächsten Gegner? Wie ist da die Balance? Bischof: Wir hatten ein bisschen Zeit zwischen den Partien, deswegen haben wir beides gemacht. Jeweils Griechenland und Nordirland. Natürlich wurden auch Szenen rausgesucht, die schon vielleicht zu Griechenland passen, dass wir da schon den guten Übergang haben. Am Abend vor dem Spieltag schauen wir uns auch noch mal die Griechen näher und genauer an. Dann sind wir gut vorbereitet.

U21-EM: "Ready", die Griechen zu schlagen ran: Nicolo Tresoldi wird immer wieder auch als Kandidat genannt für die anstehende WM. Was macht das mit dem hier? Wie ist der in den letzten Tagen hier? Bischof: Nicolo ist ein absoluter Topspieler. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Der ist genug in den Medien. ran: Man sieht euch immer Wizard spielen. Wie verbringt er den Tag, wenn er nicht auf dem Platz steht? Bischof: Vielleicht ist er auch dabei, aber keiner weiß es. Er ist ein ganz ruhiger Mensch, ein super entspannter Typ. ran: Toni di Salvo hat gesagt, dass Mio Backhaus spielen wird, weil Dennis Seimen krankheitsbedingt ausfällt. Wie nimmst du ihn wahr? Bischof: Mio hat auch große Schritte gemacht, finde ich. Ich bin schon länger mit ihm auch zusammen bei der Nationalmannschaft und hat sich toll weiterentwickelt. Er spielt bei Werder Bremen in jedem Spiel in der Startelf und das merkt man auch bei uns. Er hat am Ball die gewisse Ruhe, das gefällt mir einfach sehr. Auf der Linie ist er sowieso gut, auch mit seiner Größe. Für uns, weil wir viel Ballbesitz haben, ist extrem wichtig, dass er gut rausspielt. Ich glaube, das ist auch ein großer Pluspunkt für ihn. Ihm hilft es und uns auch, am Ball zu bleiben und nicht unnötige Bälle nach vorne zu schlagen. ran: Was stimmt die positiv, dass das fünfte U 21-Länderspiel von ihm auch das fünfte sein wird, bei dem er die null hält? Bischof: Wir als Team sind gut gewachsen und sind alle ready, die Griechen zu schlagen. Und das können wir auch zu Null schaffen.

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