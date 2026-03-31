Kosovo vs. Türkei: Finale der WM-Quali-Playoffs heute live im Stream und Ticker

WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft

Schafft die Türkei es zur WM? Oder gelingt dem Kosovo die große Überraschung? So verfolgt ihr die Partie im TV, Stream und Ticker.

Die Türkei könnte zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.

Dafür fehlt dem Team um Real-Star Arda Güler noch ein Sieg. In Pristina trifft die Türkei auf den Kosovo.

Für den Kosovo könnte das Spiel ebenfalls historisch werden. Das Land, welches erst seit 2016 Mitglied der FIFA und UEFA ist, könnte sich erstmals für ein großes Turnier qualifizieren.

Im Halbfinale schaltete die Mannschaft die Slowakei mit 4:3 aus. Dabei traf unter anderem Bundesliga-Shootingstar Fisnik Asllani.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.