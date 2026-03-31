ran Fußball DFB: Nagelsmann über Sane und deutsche Fans Videoclip • 04:22 Min Link kopieren Teilen

Wir lassen unseren ran-Experten Markus Babbel seine eigene WM-Elf Deutschlands aufstellen. Dabei verzichtet er auf den gehypten Deniz Undav.

ran-Experte Markus Babbel legt sich fest. Der frühere Nationalspieler hat seine persönliche deutsche WM-Elf zusammengestellt. U21-EM-Quali: Griechenland vs. Deutschland am 31. März ab 17:30 Uhr live im Stream auf Joyn In seiner Auswahl zeigt sich, welchen Spielern der Ex-Profi auf der größten Bühne des Weltfußballs das Vertrauen schenken würde – und auf welcher Achse Deutschland aus seiner Sicht bei einer Weltmeisterschaft den Unterschied machen kann. Zudem kommentiert er die Undav-Problematik, sieht einen aktuellen U21-Star mit Chancen auf eine Nominierung und fordert Vertrauen für den Bundestrainer Julian Nagelsmann.

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Markus Babbel stellt auf: WM-Elf ohne Undav Die aktuelle Startelf von Babbel:

Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovic - Wirtz, Gnabry, Musiala - Havertz (4-2-3-1) Dies sei aber nur die taktische Formation. Babbel erklärt: "Wichtig hierbei ist, dass die drei Offensiv-Jungs dynamisch im Zentrum wirbeln sollen. Keiner von denen soll viel auf dem Flügel sein. Der Bereich gehört Kimmich bzw. Raum und deren Flanken. Gnabry fungiert hier schon fast wie ein zweiter Stürmer neben Havertz. Musiala und Wirtz sorgen für Kreativität." Unabhängig wie Deutschland aufstellt, sieht Babbel eine eindeutige Schwachstelle: "Die Verteidigung. Und damit meine ich nicht nur die letzte Abwehrkette. Die gesamte Mannschaft muss besser absichern. Es wird immer mal vorkommen, dass jemand ausgespielt wird. Darauf muss man besser reagieren können. Wir waren da zuletzt zu anfällig." Viele Fans sehen Deniz Undav in der ersten Elf. Nagelsmann verneinte dies zuletzt deutlich.

Babbel sieht drei U21-Stars im finalen WM-Kader Babbel: "Undav bringt - wie gegen Ghana gesehen - eine Schlitzohrigkeit mit, dir absolut Qualität hat. Es kann unserem Spiel nur gut tun und ich hoffe, dass er nominiert wird. Dass Nagelsmann nicht zu 100 Prozent auf ihn steht, dafür muss man kein Prophet sein. Der Bundestrainer hat offenbar nicht die beste Meinung über ihn. Deswegen bin ich gespannt, ob er ihn überhaupt mitnimmt." Auch wenn Babbel anders als Nagelsmann entscheiden würde, fordert er Vertrauen seitens der Fans: "Er ist der Bundestrainer. Er muss entscheiden. Er wird seine eigene Idee mit seinen Spielern haben. Und wenn er da eben Undav nicht sieht, dann muss man das respektieren. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Undav dabei ist." Die deutsche U21 spielt in der EM-Qualifikation gegen das starke Griechenland (ab 17:30 Uhr live im Stream auf Joyn). U21-Experte Babbel wünscht sich auch Talente im finalen WM-Kader der A-Nationalmannschaft: "Es hilft immer junge Spieler einzubauen. Die ziehen mit, die machen kein Theater und sammeln in den dortigen Abläufen Erfahrung. Diese kann in der späteren Karriere nützlich sein, wenn man eine langfristige Vision hat. Und die werden nicht so bescheuert sein und negativ auffallen." Namentlich verweist Babbel dabei auf drei U21-Stars: "Lennart Karl hat er ja schon mitgenommen. Das zahlt sich aus. Über Said El Mala musst du nachdenken. Und auch über Brajan Gruda. Das sind einfach brutale Zocker. Wenn die drei nominiert werden, ist das kein Fehler. Aber schlussendlich entscheidet Nagelsmann und welche Idee er im Kopf hat."

Sane, Undav, El Mala: Babbel fordert Respekt für Nagelsmann Zum Thema Kadernominierung holt Babbel weiter aus: "Es geht ja auch nicht darum, alle Spieler zufrieden zu stellen. Es geht darum, erfolgreich zu sein. Da sind Fanwünsche nicht relevant. Nagelsmann hat eine Vision mit gewissen Spielertypen. Und wenn ein Undav oder ein El Mala nicht nominiert wird, dann ist das so. Und auch diese Entscheidung würde Respekt verdienen". Eine kontroverse Personalie ist auch Leroy Sane. Dieser zeigte zwar eine gute Leistung in den Testspielen, legte Undavs Siegtreffer zum 2:1 über Ghana sogar auf, doch wurde von den eigenen Fans auch ausgebuht. Babbel dazu: "Ich bin kein großer Fan von Sane. Außer, er ruft seine Leistung ab. Dann bin ich ein riesiger Fan. Das macht er aber leider nicht so oft. Aber dennoch hat er die Buhrufe überhaupt nicht verdient. Das ist nicht in Ordnung. Er versucht in seinem Rahmen immer die Leistung abzurufen. Mir gefällt seine gewisse Art auch nicht. Dafür kann er aber nichts." Babbel sieht aber auch Positives in einer Sane-Nominierung: "Man hat schon gesehen, was er bewirken kann, wenn er reinkommt. Er hat Fähigkeiten, die unbestritten sind. Er bringt es nur zu selten auf den Rasen. Trotzdem hat er den maximalen Respekt verdient. Genau wie Nagelsmann, sollte er ihn nominieren. Wenn Sane ausgepfiffen wird, ist das dennoch ein absolutes No-Go. Unabhängig von meiner persönlichen Meinung." Abschließend urteilt Babbel: "Wenn wir Weltmeister werden wollen, müssen wir das Team unterstützen und Nagelsmann vertrauen. Es wird immer zig unterschiedliche Meinungen geben. Am Ende muss man zusammenhalten."

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