Schweden vs. Polen: Finale der WM-Quali-Playoffs heute live im Stream und Ticker

Eines der letzten WM-Tickets wird an Schweden oder Polen gehen. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Schweden oder Polen: Wer darf an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen?

Das Duell zwischen den beiden Teams ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier europäischer Top-Stürmer. Während Schweden mit Viktor Gyökeres auflaufen wird, will Robert Lewandowski seine Polen zur WM schießen.

Beide waren schon im Halbfinale spielentscheidend. Arsenal-Star Gyökeres erzielte beim 3:1-Erfolg gegen die Ukraine alle drei Treffer. Ex-Bayern-Star Lewandowski sorgte beim knappen 2:1-Sieg gegen Albanien für das zwischenzeitliche 1:1.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.