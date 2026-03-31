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Schweden vs. Polen: Finale der WM-Quali-Playoffs heute live im Stream und Ticker
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Videoclip • 01:46 Min
Eines der letzten WM-Tickets wird an Schweden oder Polen gehen. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?
Schweden oder Polen: Wer darf an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen?
Das Duell zwischen den beiden Teams ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier europäischer Top-Stürmer. Während Schweden mit Viktor Gyökeres auflaufen wird, will Robert Lewandowski seine Polen zur WM schießen.
Beide waren schon im Halbfinale spielentscheidend. Arsenal-Star Gyökeres erzielte beim 3:1-Erfolg gegen die Ukraine alle drei Treffer. Ex-Bayern-Star Lewandowski sorgte beim knappen 2:1-Sieg gegen Albanien für das zwischenzeitliche 1:1.
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.
Schweden vs. Polen heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?
Partie: Schweden vs. Polen
Wettbewerb: WM-Playoffs (Finale)
Datum: 31. März 2026
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: Strawberry Arena (Solna)
Polen zu Gast in Schweden: Läuft das WM-Playoff-Finale heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Schweden vs. Polen heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Das Match zwischen Schweden und Polen kann auf DAZN gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.
Schweden gegen Polen: Wo finde ich einen Liveticker zum Playoff-Finale der WM-Quali?
Einen Liveticker für das Spiel zwischen Schweden und Polen gibt es auf ran.joyn.de.
Schweden trifft auf Polen: In welche WM-Gruppe kommt der Sieger?
Der Sieger der Partie geht bei der WM in Gruppe F an den Start und trifft dort auf die Niederlande, Japan und Tunesien.
WM-Quali-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Schweden gegen Polen
Begegnung: Schweden vs. Polen
Datum und Uhrzeit: 31. März; 20:45 Uhr
Trainer: Graham Potter (Schweden), Jan Urban (Polen)
Free-TV: -
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de