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Schweden vs. Polen: Finale der WM-Quali-Playoffs heute live im Stream und Ticker

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WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft

Videoclip • 01:46 Min

Eines der letzten WM-Tickets wird an Schweden oder Polen gehen. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Schweden oder Polen: Wer darf an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen?

Das Duell zwischen den beiden Teams ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier europäischer Top-Stürmer. Während Schweden mit Viktor Gyökeres auflaufen wird, will Robert Lewandowski seine Polen zur WM schießen.

Beide waren schon im Halbfinale spielentscheidend. Arsenal-Star Gyökeres erzielte beim 3:1-Erfolg gegen die Ukraine alle drei Treffer. Ex-Bayern-Star Lewandowski sorgte beim knappen 2:1-Sieg gegen Albanien für das zwischenzeitliche 1:1.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.

Schweden vs. Polen heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?

  • Partie: Schweden vs. Polen

  • Wettbewerb: WM-Playoffs (Finale)

  • Datum: 31. März 2026

  • Uhrzeit: 20:45 Uhr

  • Austragungsort: Strawberry Arena (Solna)

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Polen zu Gast in Schweden: Läuft das WM-Playoff-Finale heute live im Free-TV?

Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Schweden vs. Polen heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?

Das Match zwischen Schweden und Polen kann auf DAZN gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.

Schweden gegen Polen: Wo finde ich einen Liveticker zum Playoff-Finale der WM-Quali?

Einen Liveticker für das Spiel zwischen Schweden und Polen gibt es auf ran.joyn.de.

Schweden trifft auf Polen: In welche WM-Gruppe kommt der Sieger?

Der Sieger der Partie geht bei der WM in Gruppe F an den Start und trifft dort auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

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WM-Quali-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Schweden gegen Polen

  • Begegnung: Schweden vs. Polen

  • Datum und Uhrzeit: 31. März; 20:45 Uhr

  • Trainer: Graham Potter (Schweden), Jan Urban (Polen)

  • Free-TV: -

  • Livestream: DAZN

  • Liveticker: ran.joyn.de

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