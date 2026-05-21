ran Fußball DFB-Team: Leroy Sane im WM-Kader - Nagelsmann nennt diese 3 Gründe Videoclip • 02:24 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann setzt bei seinem WM-Aufgebot offenbar auf die Hoffnung, dass seine bewährten Kräfte rechtzeitig zu alter Stärke zurückkehren können. Eine riskante Strategie – Kommentar.

Von Martin Volkmar Große Überraschungen blieben nach den großräumigen Durchstechereien der vergangenen Tage bei der offiziellen Verkündung des deutschen WM-Kaders aus. So war es beinahe die größte Nachricht, dass Said El Mala im Gegensatz zu vorherigen Meldungen doch nicht bei der Endrunde dabei sein wird. DFB-Kader von Nagelsmann: Diese Stars fehlen im WM-Aufgebot

Alle News zum DFB-Team im Ticker Die meisten anderen Personalien waren schon vorab durchgesickert, was bei vielen Fans für Unmut gesorgt und die WM-Vorfreude eher getrübt hat. Immerhin schaffte es Julian Nagelsmann mit einem aufgeräumten Auftritt etwas von seinem nach dem kommunikativ desaströsen Sportstudio-Besuch verlorenen Kredit zurückzugewinnen.

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Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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DFB-Team: Bleibt Neuer fit? Der Bundestrainer blieb im Gegensatz zu einigen früheren Auftritten sachlich und erklärte nachvollziehbar seine Entscheidungen. Gleichwohl geben einige davon Anlass zur Kritik, denn Nagelsmann geht vor allem mit seinem Rückgriff auf bewährte Kräfte ins Risiko. Angefangen bei seinem neuen alten Stammtorwart Manuel Neuer. Nicht nur wegen der Art und Weise des Comebacks und der Degradierung von Oliver Baumann. Unklar ist vielmehr, ob der 40-Jährige tatsächlich ein letztes Mal auf allerhöchstem Niveau die einstige Weltklasse abrufen kann und noch mehr, ob sein zuletzt sehr anfälliger Körper den wochenlangen WM-Strapazen Stand hält.

Nagelsmann nimmt nur einen Rechtsverteidiger mit Spiel entscheidende Patzer Neuers wie beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid und ein möglicherweise damit verbundenes WM-Ausscheiden wären für Nagelsmann ebenso der GAU wie eine verletzungsbedingte Auswechslung mitten im Turnier oder gar im Spiel. Auch bei Antonio Rüdiger, der eine mittelmäßige Saison gespielt hat, und noch mehr bei Leroy Sane, dessen Spielzeit bei Galatasaray noch weitaus enttäuschender war, hofft der DFB-Chefcoach offenbar ebenfalls auf eine plötzliche Rückkehr zu früherer Stärke. Dafür blieben seit Wochen oder Monaten formstarke (und jüngere) Spieler wie Yann-Aurel Bisseck, Matthias Ginter, Chris Führich oder eben El Mala zu Hause, was nicht nur zahlreiche Experten nicht nachvollziehen können. Vielleicht noch riskanter ist die Entscheidung, als einzigen Rechtsverteidiger nur Kapitän Joshua Kimmich zu nominieren, der das gesamte Jahr im zentralen Mittelfeld beim FC Bayern sein internationales Topniveau gezeigt hat und dort mit Aleks Pavlovic eingespielt ist.

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