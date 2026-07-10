ran Fußball WM 2026: DFB-Zukunft? Rudi Völler spricht Klartext Videoclip • 02:45 Min Link kopieren Teilen

Bei der Fußball-WM gehört Claudia Neumann zu den bekanntesten Gesichtern. Doch wer ist die ZDF-Kommentatorin eigentlich?

Findet ein großes Fußballturnier statt, stehen traditionell auch die Menschen hinter den Mikrofonen im Rampenlicht. Zu den bekanntesten gehört in Deutschland auch eine Frau. Ihr Name: Claudia Neumann. Die 62-Jährige kommentiert schon seit vielen Jahren für das ZDF, ran stellt die Sportjournalistin vor. ARD-Star bei der WM 2026: Wer ist Moderatorin Esther Sedlaczek? Neumann wurde im Jahr 1964 in Düren geboren und entschied sich nach Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Frankreich für den Magisterstudiengang Germanistik, Pädagogik und Sport in Bonn. Mehr als drei Jahrzehnte später gehört Neumann zu den renommiertesten Reporterinnen in Deutschland und blickt auf eine ereignisreiche Karriere zurück.

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