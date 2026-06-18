WM 2026
WM 2026: "Deutscher Fußball Botschafter": Müller erhält Ehrenpreis
Veröffentlicht:
ran Fußball
WM 2026: Modisch daneben? Thomas Müller neckt Michael Olise
Videoclip • 01:11 Min
Im Vorjahr wechselte Thomas Müller nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps und eroberte auch dort die Herzen der Fans, nun wurde der Weltmeister von 2014 mit dem Ehrenpreis des "Deutschen Fußball Botschafters" ausgezeichnet. Der frühere Nationalspieler, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als TV-Experte arbeitet, erhielt den Award am Mittwoch (Ortszeit) in New York im German House of Soccer. Auch DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger durfte sich über eine Auszeichnung freuen.
"Wenn man Fußball auf dem höchsten Level und für die größten Klubs spielt, ist man nicht einfach nur Fußballspieler. Du bist Repräsentant, du hast Einfluss auf so viele Leute und du willst eine Art Vorbild sein", sagte Müller bei der Veranstaltung im Beisein von Annalena Baerbock, Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen: "Du willst zeigen, dass du die Menschen so behandelst, wie du selbst behandelt werden willst. Das war immer ein Part meines Mindsets."
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream
240 Min
Die Initiative "Deutscher Fußball Botschafter" zeichnet deutsche Trainer und Spieler aus, die sich für eine positive Entwicklung des Fußballs und der Gesellschaft engagieren. Vor Müller erhielten auch andere deutsche Fußballikonen wie Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus oder Jürgen Klopp sowie mehrere Ex-Nationalspieler wie Sami Khedira oder Toni Kroos einen Award. In Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kai Havertz stehen auch in der aktuellen DFB-Auswahl bei der WM frühere Preisträger.
Auch interessant: WM 2026 - Kommentar: Cristiano Ronaldo wird für Portugal zum Problem
Mehr entdecken
WM
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Joyn-Livestream & Ticker – wann steigt das zweite DFB-Spiel?
Formel 1
Formel 1 live: Teams, Regeln, Piloten & Übertragungen im Free-TV und Stream
DTM
DTM 2026 live: Termine, Piloten und Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream
ATP
Terra Wortmann Open 2026 heute live mit Fritz, Shelton und Zverev: Tennis-Übertragung aus Halle im Free-TV und Joyn-Stream
WM
WM 2026: Diese Spiele überträgt MagentaTV heute live und exklusiv im TV & Stream
WM
Trinkpausen in der Kritik: Englische Spottgesänge, Buhrufe in Toronto