Fußball WM 2026: Glücksspielbehörde leitet Prüfverfahren gegen FIFA-Sponsor ein

:newstime Iran geht gegen eigene Fußballfans vor Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) hat offenbar ein Prüfverfahren gegen einen FIFA-Sponsor eingeleitet. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet, geht es dabei um den Wettanbieter ADI Predictstreet. Demnach prüft die Behörde, ob es sich "um unerlaubtes öffentliches Glücksspiel" handelt und ob bei den Übertragungen der Fußball-WM in Deutschland unzulässige Werbung zu sehen ist.

Nach Angaben der GGL verfügt das Unternehmen in Deutschland über keine Glücksspiellizenz. Werben dürfen hierzulande nur Anbieter, die auf der sogenannten "Whitelist" geführt werden. ADI Predictstreet ist bei den WM-Spielen mit Bandenwerbung präsent sowie auf den Sponsorenwänden bei offiziellen Interviews und Pressekonferenzen. WM 2026: Ausgerechnet Antonio Rüdiger verkörpert Nagelsmanns Ideal - Kommentar

WM 2026 - Kommentar: Cristiano Ronaldo wird für Portugal zum Problem ADI Predictstreet sieht derweil keinen Gesetzesverstoß. Das Unternehmen betreibe keine Marketing- oder Werbeaktivitäten, die auf Deutschland ausgerichtet seien, teilte ein Sprecher dem RND mit. Der Weltverband FIFA äußerte sich nach RND-Angaben bislang trotz mehrfacher Nachfrage nicht.

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