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WM 2026: Jamal Musiala wähnt sich auf dem richtigen Weg
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: "Habe vermisst, mit ihm zu zocken" Musiala freut sich über Wusiala
Videoclip • 01:16 Min
Jamal Musiala wähnt sich nach seiner schweren Verletzung auf dem Weg zurück zu alter Stärke.
Jamal Musiala erwischt gegen Curacao einen WM-Start nach Maß. "Das ganze Spiel hat mich glücklich gemacht. Ich glaube, dass war eines der besten Spiele seit der Verletzung", sagte der Zauberfuß aus München im "ZDF"-Interview über seinen Auftritt beim deutschen WM-Traumstart gegen Curacao (7:1).
Musiala hatte in Houston zum zwischenzeitlichen 4:1 getroffen. Doch nicht nur sein erstes WM-Tor habe ihm "das beste Gefühl gegeben". Der 23-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr bei der Klub-WM verletzt. Nach seinem Comeback tat er sich im Verein und in der Nationalmannschaft verständlicherweise schwer.
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Jamal Musiala: "Ich lese wirklich gar nichts"
Die aufkommende Kritik ließ er aber nicht an sich ran. "Ja, ich kann mir vorstellen, was gesagt wurde. Aber ich lese wirklich gar nichts. Ich weiß gar nicht, was los ist", sagte Musiala. Sein Fokus sei es, "einfach bei mir zu bleiben". Er wolle alles tun, "damit ich der Mannschaft so viel wie möglich helfen kann".
Dabei kann er auf die Unterstützung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zählen. "Wir haben viel geredet, er hat mir viele Tipps gegeben", berichtete Musiala und ergänzte: "Das ist super, das braucht man. Auch für mein Selbstbewusstsein und meinen Rhythmus brauche ich sowas."
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