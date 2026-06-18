WM 2026: Jamal Musiala wähnt sich auf dem richtigen Weg

ran Fußball WM 2026: "Habe vermisst, mit ihm zu zocken" Musiala freut sich über Wusiala Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Jamal Musiala wähnt sich nach seiner schweren Verletzung auf dem Weg zurück zu alter Stärke.

Jamal Musiala erwischt gegen Curacao einen WM-Start nach Maß. "Das ganze Spiel hat mich glücklich gemacht. Ich glaube, dass war eines der besten Spiele seit der Verletzung", sagte der Zauberfuß aus München im "ZDF"-Interview über seinen Auftritt beim deutschen WM-Traumstart gegen Curacao (7:1). Musiala hatte in Houston zum zwischenzeitlichen 4:1 getroffen. Doch nicht nur sein erstes WM-Tor habe ihm "das beste Gefühl gegeben". Der 23-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr bei der Klub-WM verletzt. Nach seinem Comeback tat er sich im Verein und in der Nationalmannschaft verständlicherweise schwer.

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