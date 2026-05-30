ran Fußball Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Testspiel gegen Finnland sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jamal Musiala auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 17:05 Uhr • Fussball CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live Verfügbar auf Joyn 265 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 17:05 Uhr • Fussball CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live Verfügbar auf Joyn 265 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Musiala über Zusammenspiel mit Wirtz +++ "Ich habe schon vermisst, mit ihm zu zocken. Es macht richtig Spaß mit ihm, auf dem Platz zu sein."

+++ Musiala über seine DFB-Rückkehr +++ "Ich freue mich richtig, war gefühlt schon sehr lange nicht dabei. Die Stimmung, schon in den ersten Tagen war es super."

+++ DFB-PK mit Nagelsmann und Musiala vor Finnland-Test +++ Gleich geht es los! Ab 13:15 Uhr sprechen Nagelsmann und Musiala auf der DFB-PK vor dem Finnland-Testspiel. Vor Finnland-Spiel: Nagelsmann kann auf fast alle Spieler zurückgreifen

- Anzeige -