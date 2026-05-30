Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM

DFB-Team: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Jamal Musiala vor Finnland-Test

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen"

Videoclip • 01:21 Min

Vor dem Testspiel gegen Finnland sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jamal Musiala auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.

Die WM rückt immer näher!

Vor dem letzten Heimspiel des DFB-Teams in Mainz gegen Finnland (am Sonntag ab 20:45 Uhr im Liveticker) stellen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jamal Musiala den Fragen der Journalisten.

ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 17:05 Uhr • Fussball

    CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live

    Verfügbar auf Joyn

    265 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 17:05 Uhr • Fussball

    CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live

    Verfügbar auf Joyn

    265 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball

    Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball

    Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ Musiala über Zusammenspiel mit Wirtz +++

"Ich habe schon vermisst, mit ihm zu zocken. Es macht richtig Spaß mit ihm, auf dem Platz zu sein."

+++ Musiala über seine DFB-Rückkehr +++

"Ich freue mich richtig, war gefühlt schon sehr lange nicht dabei. Die Stimmung, schon in den ersten Tagen war es super."

+++ DFB-PK mit Nagelsmann und Musiala vor Finnland-Test +++

Gleich geht es los! Ab 13:15 Uhr sprechen Nagelsmann und Musiala auf der DFB-PK vor dem Finnland-Testspiel.

Mehr WM-News

- Anzeige -
- Anzeige -