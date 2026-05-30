WM
DFB-Team: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Jamal Musiala vor Finnland-Test
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen"
Videoclip • 01:21 Min
Vor dem Testspiel gegen Finnland sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jamal Musiala auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.
Die WM rückt immer näher!
Vor dem letzten Heimspiel des DFB-Teams in Mainz gegen Finnland (am Sonntag ab 20:45 Uhr im Liveticker) stellen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jamal Musiala den Fragen der Journalisten.
ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.
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+++ Musiala über Zusammenspiel mit Wirtz +++
"Ich habe schon vermisst, mit ihm zu zocken. Es macht richtig Spaß mit ihm, auf dem Platz zu sein."
+++ Musiala über seine DFB-Rückkehr +++
"Ich freue mich richtig, war gefühlt schon sehr lange nicht dabei. Die Stimmung, schon in den ersten Tagen war es super."
+++ DFB-PK mit Nagelsmann und Musiala vor Finnland-Test +++
Gleich geht es los! Ab 13:15 Uhr sprechen Nagelsmann und Musiala auf der DFB-PK vor dem Finnland-Testspiel.
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