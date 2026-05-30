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DFB-Team: Ex-Nationalspieler überzeugt - ER wird der neue Bundestrainer
Aktualisiert:von SID
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Julian Nagelsmann hat auch nach der Weltmeisterschaft noch einen laufenden Vertrag beim DFB-Team. Ex-Nationalspieler Marco Reus hat aber bereits eine Idee, wer das Amt nach dem 38-Jährigen übernehmen sollte.
Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus sieht seinen Ex-Coach Jürgen Klopp als künftigen Bundestrainer.
"Wir haben mit Julian Nagelsmann einen hervorragenden Trainer auf dieser Position. Dennoch glaube ich, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass er es eines Tages auch werden wird", sagte der ehemalige Dortmunder im Gespräch mit Sports Illustrated Deutschland.
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Klopp wird bei WM als Experte arbeiten
Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird Klopp als Experte für MagentaTV arbeiten. Zuletzt erklärte er, dass ihm die Debatte über ein Engagement als Bundestrainer "völlig wurscht" sei. Nagelsmann besitzt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zudem einen Vertrag bis zur EM 2028.
Reus spielt für Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS). Die anstehende WM betrachtet er als große Chance. "Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, was sie durch das Turnier für eine große Möglichkeit haben, den Sport auf ein neues Level zu heben", sagte der 36-Jährige.
Die USA hätten "eine interessante Mannschaft". Er glaube aber nicht, "dass es dem Fußball gelingen wird, in den nächsten Jahren Sportarten wie Basketball, Baseball oder Football zu überholen. "
Auch interessant: DFB-Team: Joshua Kimmich und seine Jagd nach der endgültigen Vollendung
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