Trotz der enttäuschenden WM macht Rudi Völler beim DFB weiter. Ein neuer Sportdirektor hätte es im Windschatten von Jürgen Klopp schwer gehabt – deshalb ist Völlers Entscheidung genau das, was das Nationalteam jetzt braucht. Ein Kommentar.

Es bestehen kaum noch Zweifel daran, dass Jürgen Klopp die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer antreten wird. Klopp selbst ist derzeit allerdings sehr bemüht, zu betonen, dass noch nichts perfekt ist. Weshalb er am Dienstagabend auch über eine mögliche Zusammenarbeit mit Sportdirektor Rudi Völler im Konjunktiv sprach.

"Wenn es so kommen sollte, wäre es total hilfreich, wenn man jemand da hat, der die Abläufe kennt", erklärte Klopp als Experte von "MagentaTV".

Der 59-Jährige verwies vor allem auf die Verbandserfahrung von Völler, er selbst habe schließlich "weder Nationalmannschaft gespielt noch eine trainiert."

Völler hingegen nahm als Spieler an drei Weltmeisterschaften teil, er wurde 1990 Weltmeister. Als Trainer führte er das DFB-Team 2002 zur Vize-Weltmeisterschaft. Seine WM-Premiere als Sportdirektor verlief in diesem Sommer weniger erfolgreich.

Auch Völler stand deshalb zur Diskussion, er selbst dachte über einen Rückzug nach. Am Dienstag erklärte er nun aber, dass er weitermachen wird. Zahlreiche Gespräche haben den 66-Jährigen nach eigener Auskunft dazu bewogen. Unter anderem telefonierte er mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize-Präsident Hans-Joachim Watzke, sie alle redeten ihm zu, im Amt zu bleiben.